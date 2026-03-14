Từ niềm tin của cử tri đến yêu cầu phát triển mới

(GLO)- Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri tại Gia Lai bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Những chia sẻ này không chỉ thể hiện niềm tin mà còn phản ánh những vấn đề phát triển đang đặt ra đối với địa phương.

Phường Diên Hồng chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Phương Dung

* Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Phúc (khu phố 46, phường Quy Nhơn): Bà Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: H.Thương Đại biểu dân cử phải là cầu nối củng cố niềm tin của nhân dân Với nhiều năm tham gia kháng chiến và chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau ngày hòa bình, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Phúc bày tỏ kỳ vọng vào trách nhiệm và vai trò của đội ngũ đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới. Theo bà Phúc, qua theo dõi chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, có thể thấy nhiều ứng cử viên có tâm huyết, kinh nghiệm công tác và những đóng góp thiết thực cho địa phương. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, cử tri kỳ vọng ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả mà các thế hệ đại biểu trước đã đạt được. Theo bà, các đại biểu cần phát huy năng lực trong việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời quan tâm công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. “Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm ANTT xã hội, đặc biệt tại khu vực các xã biên giới” - bà chia sẻ. Bà Phúc cũng nhấn mạnh các đại biểu dân cử cần thực sự làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; kịp thời chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân, đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

* Luật sư Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Phú (phường Diên Hồng): Tháo gỡ rào cản pháp lý để khơi thông nguồn lực phát triển Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: P.Dung Là người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý và thường xuyên tiếp xúc với các vấn đề của DN và người dân, luật sư Nguyễn Duy Ngọc kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính. Theo ông, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân, DN là mong muốn chung của nhiều cử tri. Trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu dân cử cần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, đồng bộ và sát thực tiễn; đồng thời tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những quy định còn chồng chéo, bất cập. Một vấn đề được cử tri quan tâm là cải cách thủ tục hành chính. Việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển. Từ thực tiễn địa phương, ông cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ, như một số dự án điện gió đã đầu tư nhưng chưa thể vận hành; thiếu nhà máy, xí nghiệp khiến lao động địa phương phải đi làm xa; một số dự án hạ tầng triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Ngoài ra, việc quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến vẫn chưa được quan tâm đúng mức… “Tin rằng khi những vướng mắc về cơ chế và chính sách được tháo gỡ kịp thời, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của địa phương” - ông Ngọc bày tỏ.

* Ông Phan Hữu Dương - Chủ cơ sở sản xuất cà phê Xuân Dương (xã Ia Ly): Nâng cao giá trị nông sản bằng sản xuất bền vững và kinh tế số Ông Phan Hữu Dương. Ảnh: P.Dung Gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm, ông Phan Hữu Dương cho rằng muốn nông sản đứng vững trên thị trường thì phải bắt đầu từ chất lượng. Vì vậy, ông kiên trì theo đuổi hướng sản xuất bền vững, tạo ra những sản phẩm cà phê sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Trong quá trình sản xuất, ông từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, chú trọng bảo vệ đất và hệ sinh thái vườn cây. Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh, nông dân cần thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận kinh tế số để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản địa phương. Từ thực tế đó, ông kỳ vọng các đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ và từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, cũng như hỗ trợ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

* Bà Siu H’Phin - già làng Goòng (xã Ia Púch): Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống người dân vùng biên giới Bà Siu H’Phin. Ảnh: P.Dung Theo già làng Siu H’Phin, những năm gần đây diện mạo các xã biên giới của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư giúp việc đi lại thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho nông sản giao thương. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế cũng thuận lợi hơn, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, đời sống của nhiều làng vùng biên vẫn còn khó khăn. Phần lớn bà con sống dựa vào nương rẫy, trong khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, bà mong muốn các đại biểu dân cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống bà con vùng biên giới, có thêm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hướng dẫn chuyển đổi cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục để người dân yên tâm gắn bó với làng.

