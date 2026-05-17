Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm; tổ chức quán triệt chuyên đề đến 100% cán bộ, đảng viên.

dang-uy-phuong-hoai-nhon-tay-so-ket-5-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-cua-bo-chinh-tri.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Nhiều cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân được ghi nhận và nhân rộng.

Toàn phường hiện duy trì trên 260 mô hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Các mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng được thực hiện thường xuyên.

dang-uy-phuong-hoai-nhon-tay-so-ket-5-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-cua-bo-chinh-tri-506.jpg
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) và ông Nguyễn Văn Phượng - Bí thư Đảng ủy phường tặng hoa và giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Bình Dương

Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả thiết thực như: “Đồng hành cùng Nhân dân chuyển đổi số”, “Phụ nữ chung tay chuyển đổi số”, “Tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Phân loại rác thải tại nguồn”… góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

Dịp này, phường Hoài Nhơn Tây đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.

3.jpg
Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bình Dương

Cùng ngày, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 7 đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

Phóng sự

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

Tin tức

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

null