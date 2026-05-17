Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm; tổ chức quán triệt chuyên đề đến 100% cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Nhiều cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân được ghi nhận và nhân rộng.

Toàn phường hiện duy trì trên 260 mô hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Các mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng được thực hiện thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) và ông Nguyễn Văn Phượng - Bí thư Đảng ủy phường tặng hoa và giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Bình Dương

Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả thiết thực như: “Đồng hành cùng Nhân dân chuyển đổi số”, “Phụ nữ chung tay chuyển đổi số”, “Tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Phân loại rác thải tại nguồn”… góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

Dịp này, phường Hoài Nhơn Tây đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bình Dương

Cùng ngày, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 7 đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.