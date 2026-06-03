Phường Pleiku dự kiến giảm 23 tổ dân phố sau sắp xếp

(GLO)- Sáng 3-6, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa I (mở rộng) để cho ý kiến đối với phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường. Phường Pleiku hiện có 40 tổ dân phố, làng với 15.761 hộ dân và 67.680 nhân khẩu. Trong đó có 13 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn, còn 27 tổ dân phố, làng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Theo dự thảo, việc sắp xếp được xây dựng trên cơ sở địa giới hành chính, điều kiện thực tế và quy mô dân số, với 2 phương án sáp nhập nhằm hình thành các đơn vị có quy mô lớn hơn.

Sau khi sắp xếp, toàn phường dự kiến còn 16 tổ dân phố đạt chuẩn và 1 làng đặc thù, giảm 23 đầu mối, tương đương 57,5% số đơn vị hiện có.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Cũng tại hội nghị, UBND phường triển khai phương án sắp xếp, bố trí việc quản lý và sử dụng các quỹ đất do UBND phường quản lý. Các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án trình HĐND phường xem xét, thông qua trước ngày 30-6-2026; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay sau khi đề án được phê duyệt.

Các cơ quan chuyên môn cần rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách dôi dư; xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các thôn, tổ dân phố mới.

Bên cạnh đó, UBND phường rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất, nhà văn hóa, trụ sở sinh hoạt cộng đồng và các tài sản công sau sắp xếp, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị các chi bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.