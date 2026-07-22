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Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình người có công

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MỸ TIẾN
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(GLO)- Chiều 22-7, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Gào và phường Hội Phú.

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Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của thương binh Nguyễn Xuân Cần (tổ 1, phường Hội Phú). Ảnh: Huy Toàn

Tại phường Hội Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm bà Nguyễn Thị Liên (thương binh, bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng, tuất liệt sĩ); ông Nguyễn Xuân Cần (thương binh); bà Nguyễn Thị Ngò (thương binh, tuất liệt sĩ).

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Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Liên (tổ 1, phường Hội Phú). Ảnh: Huy Toàn

Tại xã Gào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm: ông Kpă Lê (thương binh); ông Rơ Châm Mlo (thương binh); bà Rơ Mah Pieh (thương binh).

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Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa trái) tặng quà cho thương binh Kpă Lê (xã Gào). Ảnh: Huy Toàn

Tại những gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

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