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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường An Khê và An Bình

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 20-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn 2 phường An Khê và An Bình.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền 2 phường An Khê, An Bình.

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Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Nam (phường An Bình). Ảnh: P.D

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng ở tổ 4, phường An Khê; bà Nguyễn Thị Quân (vợ liệt sĩ), ở tổ 2, phường An Khê; ông Nguyễn Hữu Nam (thương binh 4/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 31%, đang thờ cúng liệt sĩ) ở tổ 1, phường An Bình.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và gửi lời tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vì những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng (tổ 4, phường An Khê). Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng; giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

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