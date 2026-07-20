Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với 5 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-7, tại xã Đak Đoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 5 xã phía Tây tỉnh gồm: KDang, Ia Băng, Kon Gang, Đak Sơmei và Đak Đoa.

Buổi làm việc nhằm nắm tình hình dư luận nhân dân; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của 5 xã.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình dư luận xã hội cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Đáng chú ý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Đến nay, xã Đak Đoa đã bàn giao 4,3/4,89 km tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa bàn; xã Ia Băng bàn giao 9,1/10,16 km mặt bằng; xã KDang hoàn thành phê duyệt 100% diện tích thu hồi, bàn giao 6/6,95 km mặt bằng, đồng thời hoàn thành di dời 40 ngôi mộ trong vùng dự án.

Công tác thu ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, xã Đak Đoa đạt 129,34% kế hoạch; xã Đak Sơmei đạt 82%; xã Ia Băng đạt 137%; xã KDang đạt 63,69%; xã Kon Gang đạt 104%.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng; thúc đẩy chuyển đổi số, duy trì các sản phẩm OCOP, thành lập doanh nghiệp mới; chú trọng đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Y Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Băng tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương nêu lên những tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng còn gặp khó khăn; tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn xảy ra…

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo 5 địa phương cũng kiến nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; bổ sung biên chế, chức danh chuyên trách và kế toán cấp xã; sớm quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, làng, tổ dân phố và các hội quần chúng; bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội; nghiên cứu ứng dụng AI phục vụ công tác của Mặt trận; quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường tại xã Đak Sơmei...

Nhiều ý kiến, kiến nghị của địa phương đã được đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các địa phương đạt được trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đánh giá sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm một cách toàn diện, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Cụ thể, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa) khảo sát thực tế tại dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Đak Đoa. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo tinh thần “6 rõ”.

Trong đó, bám sát kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các dư địa phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án trọng điểm.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sâu sát cơ sở, các địa phương cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng đề nghị 5 xã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thường xuyên, liên tục; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình dư luận xã hội, không để bị động, bất ngờ trước các vấn đề phát sinh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Đảng ủy xã Đak Đoa. Ảnh: P.D