(GLO)- Chiều 9-7, Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Giang Nam-Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã.

HĐND xã thông qua nghị quyết phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thủy-đại biểu HĐND xã Ia Dơk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND xã Ia Dơk công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Huy Tịnh

UBND xã Ia Dơk cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Lê Phú Huy-Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Quốc Hùng-Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy giữ chức Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hoài-Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; giao bà Nguyễn Thị Hồng-Phó Trưởng Phòng Kinh tế phụ trách, điều hành Phòng Kinh tế đến khi kiện toàn chức danh Trưởng phòng; bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng-công chức Phòng Kinh tế giữ chức Phó Trưởng Phòng Kinh tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Siu Luynh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dơk chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Siu Luynh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.