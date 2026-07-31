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Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Trong đó, 9 đảng bộ xã, phường và đơn vị trực thuộc vượt chỉ tiêu cả năm.

Để tạo chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên, ngày 16-1-2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 23-TB/BTCTU giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng. Trên tinh thần đó, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Chủ động tạo nguồn ngay từ đầu năm

Tại Đảng bộ phường Quy Nhơn Bắc, chỉ tiêu kết nạp 61 đảng viên được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí “cứng” đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Như Hoa cho biết, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các chi bộ xây dựng kế hoạch chi tiết, định kỳ đánh giá kết quả hằng tháng, hằng quý.

Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ phường đã kết nạp 101 đảng viên, đạt 168% kế hoạch năm. Từ nay đến tháng 10-2026, Đảng bộ phường tiếp tục phấn đấu kết nạp thêm 30 đảng viên.

“Quan điểm xuyên suốt là phát triển đảng viên phải đi đôi với chất lượng, lựa chọn đúng quần chúng thực sự ưu tú; đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc để giữ vững sự trong sạch của đội ngũ” - bà Hoa nhấn mạnh.

Nếu phường Quy Nhơn Bắc tạo chuyển biến bằng việc giao chỉ tiêu cụ thể và kiểm tra tiến độ thường xuyên thì ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, kết quả lại đến từ việc chủ động mở rộng nguồn phát triển Đảng.

Ông Châu Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã An Hòa - cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc phù hợp điều kiện thực tế.

Các cấp ủy chủ động rà soát quần chúng ưu tú; phân công đảng viên phối hợp với đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực.

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Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường THPT An Lão thuộc Đảng bộ xã An Hòa - một trong những địa phương đã vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Điểm nổi bật của xã An Hòa là đa dạng hóa nguồn kết nạp, từ quần chúng ở thôn, làng, công chức, viên chức đến tân binh nhập ngũ và học sinh THPT. Hằng năm, Trường THPT An Lão rà soát học sinh lớp 11 có phẩm chất đạo đức tốt, học lực giỏi, xuất sắc để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay trong dịp hè.

Cách làm này giúp học sinh có thêm thời gian phấn đấu trước khi xét kết nạp, đồng thời không ảnh hưởng đến việc ôn thi cuối cấp. Cấp ủy nhà trường cũng chủ động trao đổi với gia đình để tạo đồng thuận trong quá trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ông Hiếu thông tin: Đến nay, Đảng bộ xã An Hòa đã kết nạp 24 đảng viên, vượt 4 chỉ tiêu so với kế hoạch tỉnh giao năm 2026; trong đó có 11 học sinh THPT, 2 giáo viên và 11 quần chúng ưu tú ở thôn, làng.

Trong khi đó, Đảng bộ xã SRó cũng tạo chuyển biến nhờ bám sát địa bàn. Đảng ủy xã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách thôn, làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện những quần chúng tích cực.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Cửu cho hay, đến hết tháng 6-2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó có 5 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Việc phân công Đảng ủy viên bám cơ sở, lựa chọn những quần chúng đi đầu trong phát triển kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp địa phương tạo được nguồn phát triển Đảng dồi dào, bảo đảm chất lượng.

Kết quả từ sự quyết liệt của cấp ủy

Ông Phan Chí Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cho biết, đến hết tháng 6-2026, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Trong đó, có 9 đảng bộ xã, phường và đơn vị trực thuộc hoàn thành, vượt 100% chỉ tiêu cả năm gồm: An Nhơn, Quy Nhơn Bắc, An Hòa, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Nam, Bình Dương, Ia Ko, SRó và Đảng bộ Công an tỉnh.

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Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mai thuộc Đảng bộ xã SRó. Ảnh: ĐVCC

“Điểm nổi bật của công tác phát triển đảng viên mới là nhiều cấp ủy không ngồi chờ nguồn, không đổ lỗi cho thực tế, mà chủ động phát hiện những nhân tố tích cực ở cơ sở để kịp thời bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng” - ông Hùng nhấn mạnh.

Để đạt được kết quả này, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương và của tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội rà soát thực tế quần chúng để giao chỉ tiêu phù hợp, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

Những kết quả bước đầu cho thấy, ở những địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, điểm chung không chỉ là sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo mà còn là cách làm linh hoạt, chủ động mở rộng nguồn phát triển Đảng, gắn công tác tạo nguồn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở cơ sở.

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