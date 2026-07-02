Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tạo đồng thuận từ cơ sở

Giai đoạn 2 Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa mở rộng thêm 123,3 ha; riêng đợt 2 giải phóng mặt bằng 43,8 ha, liên quan đến 247 hộ dân và tổ chức. Quy mô lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân khiến công tác dân vận trở thành khâu then chốt để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa ổn định đời sống nhân dân.

Cán bộ tuyên truyền, vận động người dân phường An Nhơn Nam đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Ksor Tuối

Xóm Nam Viên (tổ dân phố Đông Bình, phường An Nhơn Nam) có 77 hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện giai đoạn 2 Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Với nhiều hộ dân, việc di dời không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn đặt ra bài toán sinh kế sau nhiều năm gắn bó với sản xuất nông nghiệp.

Ông Châu Ngọc Phước (SN 1966, tổ dân phố Đông Bình) cho biết, người dân luôn chấp hành chủ trương, chính sách, song điều nhiều hộ còn băn khoăn là sinh kế sau tái định cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nam Phan Quốc Tịnh, cùng với thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phường huy động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, đối thoại, nắm bắt tâm tư từng hộ dân, nhằm giúp người dân hiểu chủ trương, đồng thuận với định hướng phát triển của địa phương.

Cách làm trên cũng được triển khai tại xã Vân Canh, nơi năm nay có 12 công trình, dự án được thực hiện. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác dân vận ngay từ đầu nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Xã thành lập Ban đền bù, giải phóng mặt bằng; công khai thông tin các dự án đến từng thôn, làng, hộ dân; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chủ trương và phối hợp thực hiện.

Người dân thôn Thịnh Văn 1 (xã Vân Canh) tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường phía Tây Vân Canh. Ảnh: KSOR TUỐI

Ông Trần Xuân Hùng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thịnh Văn 1 (xã Vân Canh) cho hay: Cán bộ thôn thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, phân tích lợi ích lâu dài của các công trình. Nhiều thời điểm việc vận động được thực hiện cả vào buổi tối để thuận tiện cho người dân.

Đến nay, Vân Canh đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 9/12 dự án; 3 dự án còn lại đang tiếp tục rà soát, xác minh để xây dựng phương án phù hợp. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều dự án đạt trên 90% tỷ lệ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, đồng thời giảm đáng kể các trường hợp phải cưỡng chế hoặc xử lý hành chính.

Hiệu quả của công tác dân vận không chỉ thể hiện ở tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn ở sự tự nguyện đồng hành của người dân.

Là đảng viên ở thôn Thịnh Văn 1, ông Lục Công Duẩn đã hiến 50 m² đất, tháo dỡ gần 30 m hàng rào để phục vụ công trình đường phía Tây Vân Canh. “Sau khi được chi bộ phổ biến chủ trương, gia đình tôi nhận thấy việc hiến đất là cần thiết cho sự phát triển chung nên tự nguyện thực hiện, đồng thời vận động người thân cùng hưởng ứng” - ông Duẩn chia sẻ.

Đồng thuận - nền tảng của phát triển

Nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều địa phương trong tỉnh xác định phát triển hạ tầng, công nghiệp, thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, công tác dân vận được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo đồng thuận trong triển khai các dự án.

Ông Trịnh Xuân Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn Nam, cho rằng công tác dân vận tốt giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng, phục vụ dân sinh và thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ địa phương đã đề ra.

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh Trần Minh Toàn nhấn mạnh, để các công trình triển khai thuận lợi, chính quyền phải phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Trong khi đó, chia sẻ về kinh nghiệm làm dân vận khéo để thực hiện khối lượng lớn các công trình giao thông nông thôn tại địa phương thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao Bùi Hữu Tâm khẳng định dân vận chỉ hiệu quả khi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ MTTQ, các đoàn thể, thôn, làng đến người có uy tín. Đặc biệt, mọi chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và đồng thuận thực hiện.

Có thể thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính đáng sẽ tạo được sự đồng thuận để triển khai thành công các dự án phát triển. Đó cũng là điều kiện để các nghị quyết về phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư thật sự đi vào cuộc sống.