Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 56 điểm cầu trong cả nước, với sự tham dự của 9.750 đại biểu.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai toàn diện, nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ.

Trọng tâm là công tác tổ chức chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 12.200 tổ chức Đảng, hơn 108.000 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức Đảng và 361 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức Đảng, 795 đảng viên.

Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 14.000 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời, tiến hành giám sát chuyên đề đối với hơn 19.300 tổ chức Đảng, hơn 61.000 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 75 tổ chức Đảng, gần 4.400 đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Tỉnh ủy Gia Lai được đánh giá là cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng, 43 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tài chính Đảng đối với gần 490 tổ chức Đảng, hơn 1.400 đảng viên; đồng thời, tiến hành giám sát đối với 263 tổ chức Đảng, hơn 1.600 đảng viên. Qua đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 105 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, trực tiếp là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên để phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, với mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.