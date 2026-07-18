Phát triển đảng viên ở vùng biên: Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia với 7 xã biên giới. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, các cấp ủy, chi bộ đã chủ động tạo nguồn tại chỗ, gắn với nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Tạo nguồn từ cơ sở

Sáng 7-7, Chi bộ làng Bua (xã Ia Pnôn) tổ chức kỳ sinh hoạt thường kỳ đầu tiên sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ làng Bua (trước đây) với Chi bộ làng Ba. Nội dung quan trọng được thảo luận nhiều là các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đảng viên Rơ Châm Blêh nêu vấn đề, phần lớn thanh niên sau khi học xong hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự đều đi làm ăn xa, khiến nguồn kết nạp tại chỗ ngày càng hạn chế; một bộ phận quần chúng chưa tích cực phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, chi bộ cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực từ các phong trào ở cơ sở để tạo nguồn lâu dài.

Chi bộ làng Bua (xã Ia Pnôn) sinh hoạt thường kỳ tháng 7-2026, tập trung bàn giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Ảnh: P.D

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi bộ làng Bua đã cử 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đến nay kết nạp được 1 đảng viên và đang tiếp tục giúp đỡ 1 quần chúng hoàn thiện điều kiện để được xem xét kết nạp.

Được kết nạp Đảng vào tháng 4-2026, chị Rơ Mah H’Lim cho biết, quá trình rèn luyện giúp bản thân trưởng thành hơn về nhận thức và trách nhiệm. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng với hơn 250 hội viên, chị tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, triển khai hiệu quả các phong trào, qua đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.

Theo bà Rah Lan H’Viện - Bí thư Chi bộ làng Bua, chi bộ hiện có 37 đảng viên. Sau sáp nhập, lực lượng đảng viên đông là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở.

Bà Siu H’Phích (bên phải) - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nú trao đổi với cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Ia Nan về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ảnh: P.D

Còn tại Chi bộ làng Nú (xã Ia Nan), việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được thực hiện thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Bà Siu H’Phích - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - cho biết, chi bộ có 21 đảng viên; trong đó 1 đảng viên dự bị, 4 đảng viên được miễn sinh hoạt do sức yếu và đi làm ăn xa.

Năm 2026, chi bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 1 đảng viên. Hiện chi bộ đã hoàn thiện 1 hồ sơ kết nạp và tiếp tục theo dõi 1 quần chúng để phát triển đảng vào cuối năm.

“Để bảo đảm nguồn phát triển đảng viên hằng năm, chi bộ tập trung phát hiện những nhân tố tích cực từ các phong trào quần chúng để bồi dưỡng, tạo nguồn” - bà Siu H’Phích chia sẻ.

Nâng cao chất lượng ngay từ khâu kết nạp

Đối với các xã biên giới, tạo nguồn phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Đây là yêu cầu được các cấp ủy xác định xuyên suốt nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiêu biểu, có uy tín, gắn bó với cơ sở.

Ông Trương Công Tấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Mơ - cho hay, địa phương ưu tiên phát triển đảng viên là người tại chỗ và người có uy tín trong cộng đồng.

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mỗi quần chúng ưu tú đều được đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ trong quá trình rèn luyện.

Cùng với đó, Đảng ủy xã phân công đảng viên phụ trách từng hộ hoặc nhóm hộ để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cách làm “bám hộ, bám dân” góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên với nhân dân và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

Cấp ủy Chi bộ làng Bua (xã Ia Pnôn) hội ý trước kỳ sinh hoạt thường kỳ. Ảnh: P.D

Tại xã Ia Nan, công tác phát triển đảng viên được triển khai theo kế hoạch của cả nhiệm kỳ và từng năm, với chỉ tiêu cụ thể giao cho từng chi bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định kết quả tạo nguồn, phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Ông Ngô Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Nan - cho hay: “Địa phương kiên trì phương châm “kết nạp người nào chắc người đó”, coi trọng chất lượng hơn số lượng; đồng thời tăng cường phối hợp với các đoàn thể và lực lượng ở cơ sở để phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã cử 21 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2026, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 11 đảng viên; đến nay đã kết nạp 8 đảng viên và phấn đấu đến cuối năm kết nạp thêm 5 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao”.

Từ việc chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đến nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, các cấp ủy vùng biên đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng. Đây không chỉ là giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kết nạp hằng năm mà còn góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.