Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

(GLO)- Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Đảng cầm quyền, quyết định trực tiếp đến năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng trước nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh càng trở nên cấp thiết.

Đảng ủy xã Tây Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: ĐVCC

Trước hết, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong mọi hoàn cảnh, tổ chức đảng phải là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở; mỗi đảng viên là chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, không dao động trước khó khăn.

Để củng cố nền tảng đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vai trò then chốt. Các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, gắn học tập với hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tránh hình thức. Qua đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin và ý thức phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ là thước đo trực tiếp sức chiến đấu của tổ chức đảng. Sinh hoạt chi bộ phải thực sự là diễn đàn dân chủ, nơi đảng viên thẳng thắn trao đổi, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng. Nội dung sinh hoạt cần bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương là điều kiện bảo đảm sức chiến đấu.

Một nội dung quan trọng là xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Công tác phát triển đảng viên phải chặt chẽ về tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng hơn số lượng; đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những trường hợp không còn đủ tư cách, vi phạm kỷ luật, làm giảm uy tín của tổ chức. Việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải rõ ràng, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Sức chiến đấu của đảng viên còn thể hiện ở tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là đối với người đứng đầu. Đảng viên phải gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong rèn luyện đạo đức, lối sống; trong phong cách gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chính sự gương mẫu này tạo nên sức lan tỏa và củng cố niềm tin của quần chúng.

Bí thư Đảng ủy xã Hra Đinh Thị Minh Hà thăm hỏi tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cần được tăng cường, thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nhằm phòng ngừa, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Trong điều kiện hiện nay, việc nâng cao sức chiến đấu còn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức đảng cần lãnh đạo bằng chủ trương đúng đắn, bằng nêu gương và bằng kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Đồng thời, phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên gương mẫu thì ở đó nhiệm vụ chính trị được thực hiện hiệu quả, niềm tin của nhân dân được củng cố; ngược lại, nơi nào tổ chức đảng yếu kém, sinh hoạt hình thức thì dễ phát sinh tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Mỗi tổ chức đảng cần tự soi, tự sửa; mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Chỉ khi sức chiến đấu được nâng lên thực chất, Đảng mới đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

