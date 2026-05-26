Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến ma túy

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa đồng loạt triệt phá nhiều điểm hoạt động phạm tội về ma túy chỉ trong thời gian ngắn và bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một số đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đến ma túy vừa bị phát hiện. Ảnh: Chí Trung

Với quyết tâm đấu tranh triệt để với loại tội phạm này nhằm làm trong sạch địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường lên kế hoạch triển khai lực lượng triệt phá.

Lực lượng Công an đã đồng loạt sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhiều đối tượng, đầu mối có liên quan, đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm từ cơ sở.

Từ ngày 13-5 đến 23-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan đã bắt giữ 7 vụ với 22 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma túy.

Đối tượng Ý (trái) và Viên bị bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Chí Trung

Đơn cử, tại một quán karaoke ở phường Thống Nhất, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an địa phương bắt quả tang Huỳnh Văn Ý (SN 2003, trú tại phường Thống Nhất) tàng trữ 2 viên nén màu xám và 1 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng.

Ý khai nhận đây là ma túy dạng thuốc lắc và Ketamine mua để sử dụng. Qua đấu tranh, Ý cho biết: Trước đó đã cùng 2 đối tượng là nhân viên của quán karaoke sử dụng ma túy ngay tại phòng VIP 10 của quán. Kiểm tra căn phòng này, lực lượng Công an thu giữ nhiều vật dụng, chứng cứ liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Cùng thời điểm trên, các trinh sát đã kiểm tra phòng VIP 5 của quán karaoke này và bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Viên (SN 1994, trú tại xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 đối tượng khác trú tại xã Đak Đoa và phường Diên Hồng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 ống nhựa, 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng sử dụng để chơi ma túy dạng Ketamine.

Một số tang vật dùng để "bay lắc" được thu giữ tại căn nhà trên đường Wừu, xã Đak Đoa. Ảnh: Chí Trung

Sáng 21-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Công an xã Đak Đoa ập vào căn nhà ở đường Wừu (thôn 6, xã Đak Đoa), phát hiện 6 đối tượng (5 nữ, 1 nam) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng nói, ngoài các dụng cụ sử dụng ma túy, các đối tượng còn chuẩn bị thêm loa âm thanh và đèn nháy để “bay lắc”.

Đặc biệt, khoảng 10 giờ ngày 23-5, tại 1 căn nhà thuộc khu phố 2 (phường Quy Nhơn Tây), Công an phường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá nhóm mua bán trái phép chất ma túy.

3 trong tổng số 4 đối tượng bị bắt trong vụ mua bán trái phép chất ma túy ở phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Chí Trung

Qua đó, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Sang (SN 2001), Lý Phúc Quan Bảo (SN 1992), Tống Khánh Duy (SN 2005, cùng trú tại phường Quy Nhơn Tây) và Đinh Trần Ngọc Trâm (SN 2004, trú tại phường Quy Nhơn). Cơ quan Công an đã thu giữ 0,961 g ma túy dạng đá và 1 vật kim loại nghi là bộ phận của súng.

Đáng nói, trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đợt này có 1 đối tượng chỉ mới 15 tuổi là Nguyễn Ngọc Vũ (SN 2011, trú tại xã Đức Cơ). Vũ bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an xã Đức Cơ bắt giữ khi đang tàng trữ 1,1 g ma túy dạng đá vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23-5.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Đức Trọng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương rà soát các đối tượng nghi vấn, các điểm manh nha hoạt động về ma túy để lên kế hoạch triệt phá, làm trong sạch địa bàn.

Cùng với đó, sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung vào giới trẻ và trên không gian mạng để dần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy”.