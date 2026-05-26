Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh nhau ở khu vực Pleiku

(GLO)- Chiều 25-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến vụ việc đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố ở khu vực Pleiku.

Trước đó, ngày 24-5, lực lượng Công an đã phát hiện trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú.

Hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ sau khi đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Văn Ngọc

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đi ngược chiều, hò hét gây rối. Đáng chú ý, các đoạn clip này có hàng trăm ngàn lượt xem. Thậm chí có clip livestream thu hút hàng ngàn người xem cùng một thời điểm, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Trước tình hình đó, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an các xã, phường và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Các đối tượng hầu hết ở độ tuổi khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Từ chiều 24-5 đến ngày 25-5, lực lượng Công an chia làm nhiều tổ phối hợp cùng Công an các địa phương: Pleiku, Diên Hồng, An Phú, Đak Đoa, Thống Nhất, Ia Hrung… xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan. Qua đó, lực lượng Công an đã bắt 29 đối tượng. Trong số này có một số là học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định: Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 24-5, đối tượng Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú tại phường An Phú) điều khiển xe máy rủ thêm nhiều đối tượng đi trên các tuyến phố thuộc khu vực TP. Pleiku cũ.

Các đối tượng đã đuổi đánh nhau gây rối trong đêm. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đang đi trên đường, nhóm của Lĩnh gặp nhóm thanh thiếu niên ở phường Diên Hồng, Thống Nhất và xã Biển Hồ mang theo hung khí và 2 bên đã thách thức đánh nhau. Nhóm của Lĩnh vừa đuổi đánh nhóm đối phương, vừa quay clip đăng Tiktok.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hàng chục đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 3 xe máy, 1 dao tự chế, 2 bình xịt hơi cay và 1 súng ná bắn đạn bi sắt có gắn đèn laser.

Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập 29 đối tượng có liên quan. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - cho hay: “Lực lượng Công an sẽ tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái, bởi các đối tượng tham gia đều có tuổi đời còn rất trẻ, song không có sự quan tâm chặt chẽ của gia đình.

Cùng với đó là tình trạng giới trẻ bị ảnh hưởng của các thông tin xấu độc, tiêu cực trên các trang mạng xã hội dẫn đến hành vi lệch lạc, dễ bị lôi kéo, rủ rê vào các vụ việc vi phạm pháp luật”.