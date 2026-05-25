TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

Thỏa thuận mới giữa TikTok và UMG không chỉ khôi phục kho nhạc của các nghệ sĩ thuộc UMG trên nền tảng mà còn tập trung giải quyết những lo ngại ngày càng lớn liên quan đến AI trong ngành công nghiệp âm nhạc.

TikTok cam kết phối hợp với UMG để phát hiện và xóa bỏ các bản nhạc AI vi phạm bản quyền, đồng thời phát triển các công cụ nhằm bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và nhạc sĩ.

Thỏa thuận mới giữa TikTok và Universal Music Group tập trung vào việc ngăn chặn nhạc AI trái phép, đồng thời mở rộng công cụ quảng bá cho nghệ sĩ. Ảnh: Khánh An/LĐO

Trước đó, hai bên từng xảy ra căng thẳng khi hợp đồng cấp phép cũ hết hiệu lực vào đầu năm 2024. UMG đã rút nhiều ca khúc nổi tiếng khỏi TikTok vì cho rằng nền tảng này chưa đảm bảo thỏa đáng về phí bản quyền, an toàn trực tuyến và đặc biệt là việc kiểm soát nội dung AI.

Sự bùng nổ của công nghệ AI tạo nhạc đang khiến ngành công nghiệp giải trí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức. Chỉ với vài dòng mô tả, các công cụ AI hiện có thể tạo ra bài hát mang phong cách của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn thu của nghệ sĩ.

UMG cho rằng nếu không kiểm soát tốt, AI có thể làm suy giảm giá trị sáng tạo của con người và gây thiệt hại cho ngành âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong thỏa thuận mới, TikTok cũng nhấn mạnh định hướng phát triển AI “có trách nhiệm”, bảo đảm công nghệ này hỗ trợ sáng tạo thay vì thay thế nghệ sĩ. Hai bên dự kiến phối hợp xây dựng các công cụ nhận diện bản quyền và cải thiện cơ chế ghi nhận đóng góp của người sáng tạo nội dung.

Ngoài vấn đề AI, thỏa thuận còn mở ra các cơ hội thương mại hóa nội dung âm nhạc trên TikTok thông qua thương mại điện tử và các công cụ hỗ trợ nghệ sĩ tiếp cận người hâm mộ. Điều này cho thấy TikTok vẫn là nền tảng quảng bá âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ toàn cầu.

Giới quan sát nhận định động thái hợp tác giữa TikTok và UMG có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho cách các nền tảng số ứng phó với làn sóng nội dung AI trong tương lai, khi bài toán cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ bản quyền ngày càng trở nên cấp thiết.