Mỹ yêu cầu Anthropic gỡ bỏ siêu AI chỉ sau 3 ngày ra mắt

(GLO)- Công ty AI Anthropic vừa buộc phải gỡ bỏ hai mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của mình là Claude Fable 5 và Mythos 5 chỉ ba ngày sau khi công bố, theo yêu cầu từ chính phủ Mỹ.

Vụ việc đang làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa đổi mới công nghệ và các yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia trong cuộc đua phát triển AI.

Theo thông báo của Anthropic, quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ban hành chỉ thị kiểm soát xuất khẩu đối với Fable 5 và Mythos 5 dành cho người dùng nước ngoài.

Anthropic không hài lòng với yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Ảnh: 9to5mac/Znews

Để tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách, Anthropic đã gỡ hai mô hình khỏi hệ thống công khai dù chúng mới được triển khai rộng rãi.

Anthropic cho biết cơ quan chức năng không nêu chi tiết các nguy cơ an ninh quốc gia liên quan đến hai mô hình này. Theo đánh giá của Công ty, những lỗ hổng mà chính phủ lo ngại tương đối đơn giản và không phải chỉ xuất hiện ở Fable 5 hay Mythos 5.

Dù chấp hành yêu cầu, hãng AI này bày tỏ sự không đồng tình khi cho rằng việc buộc thu hồi một sản phẩm thương mại đang phục vụ hàng trăm triệu người dùng có thể làm chậm tiến trình phát triển công nghệ AI tiên tiến.

Claude Fable 5 được Anthropic giới thiệu ngày 10-6 như thế hệ đầu tiên của dòng mô hình Mythos phát hành rộng rãi. Công ty khẳng định sản phẩm vượt trội trong các lĩnh vực như lập trình phần mềm, xử lý công việc tri thức và thị giác máy tính.

Trước khi bị thu hồi, Anthropic dự kiến mở quyền truy cập Fable 5 cho người dùng các gói đăng ký đến ngày 22-6 và chuyển sang hình thức tính phí riêng từ ngày 23-6. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải dừng lại khi mô hình bị đóng cửa chỉ sau ba ngày hoạt động.

Vụ việc được xem là dấu hiệu mới cho thấy các cơ quan quản lý Mỹ đang ngày càng thận trọng với những hệ thống AI có năng lực vượt trội, đặc biệt khi công nghệ này có thể tác động đến an ninh mạng và các lĩnh vực nhạy cảm khác.