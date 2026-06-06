Vaccine đầu tiên trên thế giới được phát triển thành công bởi AI

(GLO)- Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) vừa công bố thành tựu đột phá khi ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển 1 loại vaccine hoàn toàn mới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học, thành phần cốt lõi của một chế phẩm sinh học được thiết kế hoàn toàn bởi thuật toán máy tính và sau đó được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) đã ứng dụng thành công AI để phát triển 1 loại vaccine hoàn toàn mới. Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, vaccine được sản xuất dựa trên một chủng virus hiện có. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge sử dụng các mã di truyền đã biết của nhiều loại virus corona được ghi nhận trong các chương trình giám sát nhằm tìm các mối đe dọa virus tiềm tàng.

AI sẽ phân tích những mã di truyền này. Sau đó, AI thiết kế một “kháng nguyên siêu cấp” có khả năng huấn luyện hệ miễn dịch để hỗ trợ tạo ra lớp bảo vệ chống toàn bộ một họ virus nào đó, ngay cả khi chúng đột biến hoặc khi một virus mới lây từ động vật sang người.

Kháng nguyên là thành phần then chốt của vaccine, vì đây là thứ mà hệ miễn dịch học cách tấn công. Theo Giáo sư Jonathan Heeney (Đại học Cambridge), đây là lần đầu tiên 1 kháng nguyên do AI thiết kế được thử nghiệm trên người.

Giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trên 39 tình nguyện viên nhằm mục đích chính là đánh giá mức độ an toàn của vaccine. Một nghiên cứu tiếp theo quy mô hơn với khoảng 200 người đang được triển khai để làm rõ hiệu quả thực tế của siêu kháng nguyên trong việc kích hoạt hệ thống miễn dịch.

Theo các kết quả chi tiết được công bố trên Journal of Infection, mặc dù mức độ tác động ban đầu lên hệ miễn dịch được đánh giá là khá "khiêm tốn", công trình này vẫn đang tạo ra làn sóng phấn khích lớn trong giới khoa học toàn cầu.

Loại vaccine này có thể tác động lên tất cả các loại virus corona (bao gồm mọi biến thể gây bệnh Covid-19). Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học đang mở rộng mô hình AI này để phát triển các loại vaccine vạn năng chống lại bệnh cúm mùa, cúm gia cầm H5N1 và virus Ebola.

Hiện tại, các thử nghiệm trên động vật đối với vaccine cúm gia cầm đang cho thấy những tín hiệu rất khả quan.