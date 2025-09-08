Vaccine chống ung thư của Nga đã sẵn sàng sử dụng

(GLO)- Người đứng đầu FMBA cho hay vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và hiện đang chờ cấp phép.

Theo Hãng tin Tass và TTXVN ngày 6-9, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova vừa thông báo tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông rằng vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng thành công, chứng minh cả tính an toàn và hiệu quả cao.

FMBA đang chờ Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã gửi đơn lên Bộ Y tế nước này từ cuối mùa hè vừa qua.

Nga đẩy mạnh sản xuất vaccine ngừa ung thư. (Ảnh: MedTour)

Bà Skvortsova cho biết các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine, như sử dụng nhiều lần, và hiệu quả cao liên quan đến việc giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u. Bà Skvortsova nhấn mạnh kết quả tiền lâm sàng khẳng định tính an toàn của vaccine, ngay cả khi tiêm nhắc lại, mang hiệu quả đáng kể.

Song song, FMBA cũng đang hoàn thiện việc phát triển vaccine chống lại u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những khối u ác tính nhất, có các khối u rào cản nằm phía sau hàng rào máu não trong cấu trúc não, và các loại u hắc tố đặc biệt.

Nhiều nhà nghiên cứu quan sát thấy kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại từ 60 - 80%, tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine.

Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm tại Moscow (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đầu năm 2025, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học quốc gia Gamaleya của Nga cũng cho biết, thử nghiệm vaccine chữa ung thư vú và ung thư tuyến tuỵ có thể bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

Ông Gintsburg chia sẻ: "Nếu nhận được số tiền tài trợ phù hợp với các thỏa thuận, chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi nỗ lực này, song song với các nghiên cứu về bệnh ung thư khác để phát triển các mô hình vaccine bổ sung.

Sau bệnh ung thư hắc tố da, chúng tôi có kế hoạch chế tạo vaccine ung thư phổi tế bào nhỏ - loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao nhất ở người với hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu cho các loại ung thư thận cụ thể, ung thư vú và tuyến tụy nằm trong lộ trình của chúng tôi".

Mục tiêu ban đầu của loại vaccine này là điều trị ung thư đại trực tràng. Đồng thời, tiến độ phát triển vaccine dành cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và một số loại u hắc tố cụ thể, gồm cả u hắc tố mắt đang ở giai đoạn phát triển nâng cao, đạt được những tiến bộ đáng kể.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông thu hút hơn 8.400 người tham dự từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quỹ Roscongress là đơn vị tổ chức EEF.