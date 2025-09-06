Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Nhật Bản nghiên cứu thành công "liệu pháp AUN" điều trị ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTXVN, TNO)

(GLO)- Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển thành công một phương pháp mới trong điều trị ung thư mang tên "liệu pháp AUN". Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering số ra tháng 8-2025.

Nghiên cứu do Giáo sư Eijiro Miyako đến từ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản đứng đầu, phối hợp cùng Công ty Daiichi Sankyo và Đại học Tsukuba thực hiện.

ungthu.png
"Liệu pháp AUN" hứa hẹn mở ra một bước ngoặt mới cho điều trị ung thư. Ảnh minh họa: M.T

Theo đó, trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tận dụng khả năng của vi khuẩn tự nhiên trong việc nhắm mục tiêu vào các tế bào động vật. Phương pháp điều trị mới này mang đến một cách tiếp cận khác trong việc chữa trị ung thư biểu mô, khác biệt so với hóa trị liệu hoặc phẫu thuật truyền thống.

Giáo sư Eijiro Miyako cho biết, kế hoạch của họ là giới thiệu phương pháp này vào thực hành lâm sàng như một công nghệ hoàn toàn mới để điều trị các bệnh ung thư mà các phương pháp điều trị thông thường đã chứng minh là không hiệu quả.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, các liệu pháp điều trị ung thư bằng vi khuẩn luôn dựa trên cơ chế kích hoạt hệ miễn dịch để tấn công tế bào ung thư.

Tuy nhiên, các phương pháp đều gặp hạn chế với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do hóa trị hoặc xạ trị. Và phương pháp nghiên cứu mới này sẽ giúp vượt qua trở ngại trên bằng một hệ vi sinh tổng hợp mang tên “liệu pháp AUN”.

AUN bao gồm 2 loại vi khuẩn tự nhiên là Proteus mirabilis (A-gyo) có khả năng sinh trưởng trong môi trường khối u và loại vi khuẩn quang hợp Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo), đóng vai trò điều hòa.

Khi kết hợp cùng nhau, 2 loại vi khuẩn này đã đạt được hiệu quả vượt trội trong việc tiêu diệt khối u trên cả mô hình ung thư ở chuột và người, ngay cả trong điều kiện suy giảm miễn dịch-tất cả đều không phụ thuộc vào tế bào miễn dịch.

Cụ thể, Rhodopseudomonas palustris sẽ thu hút Proteus mirabilis đến các tế bào ung thư thông qua dòng máu, từ đó cho phép Proteus mirabilis sinh sôi với tốc độ đáng ngạc nhiên quanh các khối u.

Còn Proteus mirabilis giải phóng một lượng lớn protein để hòa tan các tế bào ung thư và mạch máu lân cận, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho tế bào.

Nhóm nghiên cứu còn cho biết, vi khuẩn này cũng có thể vươn dài như một ngọn giáo để đâm xuyên và tiêu diệt các tế bào ung thư. Các khối u thuộc mọi loại, có kích thước vài trăm mm3, bắt đầu thu nhỏ chỉ sau vài ngày khi vi khuẩn được đưa vào cơ thể và không thể phát hiện được sau khoảng 1 tuần.

Giáo sư Miyako cho biết, nhóm của ông dự kiến bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trong vòng 5-6 năm nữa.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Tin tức

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Tin tức

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

Tin tức

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

Tin tức

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

null