Nhật Bản nghiên cứu thành công "liệu pháp AUN" điều trị ung thư

(GLO)- Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển thành công một phương pháp mới trong điều trị ung thư mang tên "liệu pháp AUN". Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering số ra tháng 8-2025.

Nghiên cứu do Giáo sư Eijiro Miyako đến từ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản đứng đầu, phối hợp cùng Công ty Daiichi Sankyo và Đại học Tsukuba thực hiện.

"Liệu pháp AUN" hứa hẹn mở ra một bước ngoặt mới cho điều trị ung thư. Ảnh minh họa: M.T

Theo đó, trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tận dụng khả năng của vi khuẩn tự nhiên trong việc nhắm mục tiêu vào các tế bào động vật. Phương pháp điều trị mới này mang đến một cách tiếp cận khác trong việc chữa trị ung thư biểu mô, khác biệt so với hóa trị liệu hoặc phẫu thuật truyền thống.

Giáo sư Eijiro Miyako cho biết, kế hoạch của họ là giới thiệu phương pháp này vào thực hành lâm sàng như một công nghệ hoàn toàn mới để điều trị các bệnh ung thư mà các phương pháp điều trị thông thường đã chứng minh là không hiệu quả.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, các liệu pháp điều trị ung thư bằng vi khuẩn luôn dựa trên cơ chế kích hoạt hệ miễn dịch để tấn công tế bào ung thư.

Tuy nhiên, các phương pháp đều gặp hạn chế với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do hóa trị hoặc xạ trị. Và phương pháp nghiên cứu mới này sẽ giúp vượt qua trở ngại trên bằng một hệ vi sinh tổng hợp mang tên “liệu pháp AUN”.

AUN bao gồm 2 loại vi khuẩn tự nhiên là Proteus mirabilis (A-gyo) có khả năng sinh trưởng trong môi trường khối u và loại vi khuẩn quang hợp Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo), đóng vai trò điều hòa.

Khi kết hợp cùng nhau, 2 loại vi khuẩn này đã đạt được hiệu quả vượt trội trong việc tiêu diệt khối u trên cả mô hình ung thư ở chuột và người, ngay cả trong điều kiện suy giảm miễn dịch-tất cả đều không phụ thuộc vào tế bào miễn dịch.

Cụ thể, Rhodopseudomonas palustris sẽ thu hút Proteus mirabilis đến các tế bào ung thư thông qua dòng máu, từ đó cho phép Proteus mirabilis sinh sôi với tốc độ đáng ngạc nhiên quanh các khối u.

Còn Proteus mirabilis giải phóng một lượng lớn protein để hòa tan các tế bào ung thư và mạch máu lân cận, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho tế bào.

Nhóm nghiên cứu còn cho biết, vi khuẩn này cũng có thể vươn dài như một ngọn giáo để đâm xuyên và tiêu diệt các tế bào ung thư. Các khối u thuộc mọi loại, có kích thước vài trăm mm3, bắt đầu thu nhỏ chỉ sau vài ngày khi vi khuẩn được đưa vào cơ thể và không thể phát hiện được sau khoảng 1 tuần.

Giáo sư Miyako cho biết, nhóm của ông dự kiến bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trong vòng 5-6 năm nữa.