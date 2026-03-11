Gia Lai: Đào tạo ứng dụng AI và an toàn thông tin cho doanh nghiệp nữ

(GLO)- Ngày 11-3, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức khóa đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin cho 45 nữ doanh nhân, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh khóa đào tạo. Ảnh: Dũng Nhân

Tại khóa đào tạo, các chuyên gia đã giới thiệu cho nữ doanh nghiệp tư duy sử dụng AI hiệu quả, làm quen với các công cụ AI như Gemini của Google; đồng thời hướng dẫn thực hành xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh bằng AI.

Bên cạnh đó, các nội dung về tầm quan trọng của dữ liệu trong doanh nghiệp, các rủi ro an toàn thông tin trong môi trường số và giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được chuyên gia chia sẻ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị rủi ro và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung trình bày chuyên đề ứng dụng AI trong kinh doanh. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua khóa đào tạo, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị, từng bước ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Gia Lai thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời gian tới.