Soi da kỹ thuật số: Bước tiến mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh da liễu

(GLO)- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) vừa đưa vào ứng dụng hệ thống soi da kỹ thuật số (Dermoscopy) thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý da liễu cho người bệnh.

Hệ thống Dermoscopy cho phép phóng đại cấu trúc da nhiều lần, giúp bác sĩ quan sát rõ các tổn thương nằm sâu dưới lớp thượng bì và trung bì nông mà mắt thường khó phát hiện.

Nhờ đó, thiết bị trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán, phân biệt nhiều bệnh lý da liễu phổ biến như: nấm da, nấm móng, các bệnh lý rụng tóc, vảy nến, viêm da cơ địa và các dạng viêm da khác.

Bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ứng dụng công nghệ soi da kỹ thuật số để khám, chẩn đoán bệnh. Ảnh: ĐVCC

Việc ứng dụng công nghệ soi da kỹ thuật số giúp bác sĩ đánh giá tổn thương chính xác hơn, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh. Phần mềm có khả năng tự động phân tích các tổn thương sắc tố, tạo bản đồ nhiệt (heatmap) đối với các nốt ruồi hoặc vùng da nghi ngờ, hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ ung thư da, đặc biệt là ung thư hắc tố - một trong những dạng ung thư da nguy hiểm.

Quá trình soi da bằng Dermoscopy hoàn toàn không xâm lấn, không gây đau và chỉ mất khoảng 3-7 phút. Hình ảnh tổn thương được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh qua các lần tái khám, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc người bệnh.

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa - cho biết: Việc đưa vào sử dụng hệ thống soi da Dermoscopy thế hệ mới là bước tiến trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chẩn đoán, điều trị bệnh da liễu. Hệ thống cũng góp phần tăng cường khả năng tầm soát, phát hiện sớm ung thư da, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh da liễu cho người dân khu vực miền Trung và cả nước.