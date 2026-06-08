Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ hạ tầng số và công nghệ AI của Việt Nam trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Toàn cảnh Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel. Ảnh: Viettel

Theo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 được xây dựng theo định hướng phục vụ các nhu cầu tính toán hiệu năng cao dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn.

Khác với các trung tâm dữ liệu truyền thống chủ yếu phục vụ lưu trữ dữ liệu và vận hành ứng dụng, công trình này được thiết kế chuyên biệt như một “nhà máy AI”, nơi dữ liệu được xử lý bằng các mô hình học máy tiên tiến để tạo ra những sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Trung tâm dữ liệu AI của Viettel sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI. Ảnh: Viettel

Điểm nổi bật của Hòa Lạc 2 là quá trình đánh giá của Uptime Institute được thực hiện trực tiếp trên các cụm máy chủ GPU NVIDIA H200 đang vận hành thực tế thay vì sử dụng tải giả lập như thông lệ. Điều này giúp kiểm chứng khả năng hoạt động liên tục của toàn bộ hệ thống trong môi trường gần với điều kiện khai thác thực tế nhất.

Theo đại diện Uptime Institute, trung tâm dữ liệu đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thiết kế, triển khai hạ tầng và quy trình vận hành nhằm duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố hoặc trong quá trình bảo trì.

Uptime Institute là tổ chức độc lập của Mỹ, thành lập từ đầu thập niên 1990 và là một trong những cơ quan tiêu chuẩn uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực đánh giá hiệu suất của các trung tâm dữ liệu. Tổ chức này đã tạo ra hệ thống phân loại Tier từ giữa thập niên 1990 để cung cấp một thước đo chung, khách quan cho toàn ngành, với bốn cấp độ từ Tier I (cơ bản) đến Tier IV (cao nhất). Chứng nhận Tier III được xem là thước đo toàn cầu, đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng và hiệu suất của một trung tâm dữ liệu từ thiết kế, xây dựng đến vận hành. Việc được công nhận đạt chuẩn này đồng nghĩa với cam kết hạ tầng vững chắc, hoạt động ổn định và liên tục cho khách hàng.

Hiện Hòa Lạc 2 là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn TCCF Tier III có quy mô lớn nhất Việt Nam với khoảng 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.

Trung tâm được trang bị hơn 100 cụm máy chủ sử dụng GPU NVIDIA H200 cùng hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 có khả năng xử lý khối lượng tính toán khổng lồ phục vụ phát triển và huấn luyện các mô hình AI thế hệ mới.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành của các hệ thống tính toán công suất cao, Hòa Lạc 2 được đầu tư hệ thống làm mát công suất lớn cùng cơ chế dự phòng kép, bảo đảm nhiệt độ ổn định trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai đến đánh giá vận hành đều do đội ngũ kỹ sư Viettel thực hiện, không thuê tư vấn nước ngoài.

Việc Hòa Lạc 2 đạt chuẩn quốc tế không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hạ tầng số khu vực mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận năng lực tính toán AI tiên tiến mà không cần đầu tư phần cứng đắt đỏ. Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái AI “Make in Vietnam” trong thời gian tới.