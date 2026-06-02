Đảm bảo vận hành ổn định Cổng DVCQG tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo vận hành ổn định Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phân công Lãnh đạo, chuyên viên ứng trực 24/7 để ứng phó sự cố trong giai đoạn đầu vận hành Hệ thống Cổng DVCQG, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác điều phối triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung cấp bộ, cấp tỉnh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Mobifone và các bộ, ngành liên quan để rà soát điều kiện vận hành, kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề phát sinh.

Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, rà soát việc thiết lập tài khoản, phân quyền cán bộ trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và Hệ thống tập trung cấp bộ, cấp tỉnh; đảm bảo không xảy ra tình trạng đăng nhập thất bại, thiếu quyền hoặc phân quyền không đúng chức năng.

Xây dựng phương án dự phòng để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC liên tục khi hệ thống gặp sự cố, bao gồm các giải pháp đảm bảo duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiến độ xử lý hồ sơ, số hóa hồ sơ, cập nhật trạng thái kết quả giải quyết và thực hiện thanh toán trực tuyến, nhằm không làm gián đoạn dịch vụ đối với người dân và doanh nghiệp.

Kiểm tra, rà soát và cập nhật đầy đủ thông tin về tài khoản thụ hưởng, mã phí, lệ phí và mức phí, lệ phí giải quyết TTHC, thời gian giải quyết và các nội dung cấu hình khác bảo đảm việc thanh toán trực tuyến, tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC được thực hiện đầy đủ, chính xác; hoàn thành việc hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của các hồ sơ đang chờ thu phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ TTHC tiếp tục rà soát danh mục TTHC, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết trên Cổng DVCQG mới, đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; theo dõi chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý, đồng bộ trạng thái, thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử lên Cổng DVCQG mới; kịp thời phát hiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan khắc phục ngay lỗi phát sinh (nếu có).

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để nắm bắt tình hình, hỗ trợ và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký, đăng nhập, xác thực tài khoản định danh điện tử, sử dụng VNeID cá nhân và VNeID tổ chức, cũng như các nội dung liên quan khác trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử, tài khoản tổ chức và việc sử dụng VNeID; kịp thời báo cáo, đề xuất Trung tâm Dữ liệu quốc gia hỗ trợ giải quyết theo thẩm quyền.

VNPT GiaLai bố trí đầy đủ nhân sự kỹ thuật trực 24/7, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình chuyển đổi và vận hành chính thức Cổng DVCQG tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, chủ động kiểm tra, rà soát, cập nhật đầy đủ các chức năng, bổ sung, điều chỉnh API theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Mobifone; đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, không gián đoạn việc đồng bộ hồ sơ, trạng thái xử lý, thanh toán trực tuyến và các nội dung liên quan.

Chuẩn bị đầy đủ phương án backup và rollback hệ thống theo yêu cầu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và trạng thái hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống của tỉnh với Cổng DVCQG mới.

Mobifone Gia Lai cử đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường, tham gia hỗ trợ xử lý sự cố, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh rà soát, đánh giá các nguy cơ liên quan đến mất an toàn thông tin, nghẽn kết nối, lỗi tích hợp và đồng bộ dữ liệu; phân công lãnh đạo, chuyên viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và VNPT Gia Lai trực 24/7 trong giai đoạn đầu vận hành Cổng DVCQG mới…