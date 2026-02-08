Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(GLO)- Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một trong những điều chỉnh quan trọng tại Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí.

Theo đó, Quy định số 01-QĐ/TW đổi mới phương thức thu, nộp đảng phí. Trừ các trường hợp được chậm đóng hoặc đóng trước đảng phí theo quy định, đảng viên ở trong nước (gồm cả đảng viên dự bị) đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đóng bằng tiền mặt trực tiếp cho chi bộ.

Việc thu, nộp đảng phí của các tổ chức đảng các cấp, trừ các trường hợp bất khả kháng, đều thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

nop-dang-phi.png

Quy định số 01-QĐ/TW cũng cụ thể hóa các trường hợp được miễn, giảm đảng phí. Bên cạnh việc miễn đóng đảng phí đối với đảng viên có từ 50 năm tuổi đảng trở lên hoặc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, Quy định bổ sung các trường hợp đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, Quy định cho phép xem xét miễn hoặc giảm 30%, 50% hoặc 70% mức đóng đảng phí trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các trường hợp khó khăn khác, trên cơ sở đề nghị của đảng viên và quyết định của cấp ủy có thẩm quyền.

Quy định số 01-QĐ/TW cũng thực hiện điều chỉnh cách xác định mức đóng đảng phí với các đối tượng cụ thể. Đối với đảng viên ở trong nước, mức đóng đảng phí được xác định theo tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội và nhóm đối tượng cụ thể.

Đảng viên ở nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam, phu nhân, phu quân đi theo nhiệm kỳ, lưu học sinh học tập bằng ngân sách nhà nước hoặc theo diện hiệp định đóng đảng phí bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

Đối với các đảng viên khác ở nước ngoài, Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban tổ chức Trung ương; báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định về mức đóng đảng phí, đồng tiền đóng đảng phí cụ thể, theo mức tương đương từ 30.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2026, thay thế Quy định về chế độ đảng phí ban hành kèm theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị.

Xem chi tiết các nội dung của Quy định số 01-QĐ/TW tại đây.

Đánh giá bài viết

null