Gia Lai: 3 thủ tục hành chính ban hành mới trên lĩnh vực thú y

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC được thay thế trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định này, có 3 TTHC được ban hành mới thuộc lĩnh vực thú y, gồm: gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin); gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) là thủ tục được ban hành mới. Ảnh minh họa

Cùng với đó là 26 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 1 TTHC được thay thế trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC được công bố tại quyết định này theo quy định.

