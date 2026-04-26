AI giúp Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được tối ưu, hiệu quả, chính xác

(GLO)- Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm chất lượng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Bộ Tư pháp vừa khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác.

Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, AI được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là một trong các nguồn văn bản chính thức phục vụ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; giúp người làm công tác rà soát có thể dễ dàng tra cứu, đối chiếu và xác định nội dung cần rà soát trên nền tảng dữ liệu thống nhất.

Đồng thời, hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt Nam.

Trong thời gian tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; thúc đẩy ứng dụng AI trong phân tích và cảnh báo pháp lý; hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội.

Từ nền tảng công nghệ được chuẩn hóa, tích hợp AI và kết nối liên thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đang vượt qua giới hạn của một hệ thống thông tin truyền thống để trở thành hạ tầng tri thức pháp lý số quốc gia. Ở đó, dữ liệu được “kích hoạt”, chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ hành động và tạo lập niềm tin pháp lý cho toàn xã hội.