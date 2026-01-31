Gia Lai tăng tốc cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh đang triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú nhằm cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ.

Kết quả rà soát phục vụ trực tiếp cho công tác lập danh sách cử tri, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Linh hoạt theo đặc thù địa bàn

Phường Quy Nhơn có mật độ dân cư đông và có nhiều chung cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú. Triển khai đợt cao điểm, Công an phường đã thành lập 26 tổ công tác tổ chức kiểm tra, rà soát cư trú tại 6 chung cư và 156 nhà trọ trên địa bàn.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, các tổ công tác đồng thời đối chiếu, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh kịp thời các trường hợp thông tin công dân sai lệch, thay đổi hoặc chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cán bộ Công an xã Kim Sơn đến từng hộ dân để kiểm tra và vận động người dân chủ động khai báo cư trú. Ảnh: K.A

Theo Trung tá Phan Thị Mỹ Dung - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn, việc kiểm tra nhằm quản lý chặt chẽ địa bàn, phục vụ yêu cầu tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

“Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, qua đó từng bước hình thành thói quen tự giác khai báo của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật” - Trung tá Phan Thị Mỹ Dung cho biết.

Xã Kim Sơn có gần 15.000 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 13,7%. Đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, người dân chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp, thường xuyên đi rừng, vắng mặt dài ngày tại nơi cư trú gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý dân cư.

Trước thực tế đó, Công an xã Kim Sơn đã thành lập 2 tổ công tác, phối hợp với ban an ninh thôn và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát nhân khẩu theo kế hoạch.

Thiếu tá Lê Anh Văn - Phó Trưởng Công an xã Kim Sơn - cho biết: Việc chủ động điều chỉnh thời gian kiểm tra gắn với tăng cường tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp bà con hiểu rõ trách nhiệm khai báo cư trú.

“Qua thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhiều hộ dân đã chủ động sắp xếp, bố trí thành viên ở nhà vào thời điểm kiểm tra, góp phần giúp công tác rà soát được thực hiện thuận lợi, hiệu quả” - Phó Trưởng Công an xã Kim Sơn cho hay.

Xã Đak Đoa là địa bàn có cơ cấu dân cư đa dạng, đan xen giữa đô thị và nông thôn, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, Công an xã đã phân công cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng khu vực, tổ chức rà soát cư trú theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.

Công tác kiểm tra tập trung vào ban đêm, thời điểm người dân có mặt đông đủ, qua đó bảo đảm nắm chắc từng hộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý địa bàn.

Trung tá Khuất Đức Hiệu - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (Công an xã Đak Đoa) cho biết: Công tác rà soát được tổ chức linh hoạt theo từng khu vực. Dọc các tuyến đường, việc kiểm tra được triển khai cuốn chiếu theo trục dân cư. Còn tại các khu dân cư phân bố theo cụm, căn cứ danh sách hộ dân, lực lượng Công an phối hợp với Ban Nhân dân thôn và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở chia tổ rà soát phù hợp, bảo đảm đầy đủ, không chồng chéo.

Siết chặt kỷ cương, nắm chắc dữ liệu dân cư

Đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú không chỉ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú mà còn phục vụ trực tiếp công tác lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn kiểm tra danh sách tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: K.A

Theo đó, Công an toàn tỉnh tập trung nắm bắt đầy đủ, chính xác thực trạng số hộ, số nhân khẩu; xác định rõ tình trạng cư trú đối với các trường hợp vắng mặt tại nơi đăng ký và người nước ngoài trên từng địa bàn.

Đồng thời, kịp thời cập nhật, điều chỉnh các thông tin công dân bị sai lệch hoặc chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm không để phát sinh “khoảng trống” trong công tác quản lý.

Thượng tá Nguyễn Hòa Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Việc rà soát cư trú không chỉ là kiểm tra ngoài thực địa mà phải gắn chặt với việc đối chiếu, xác thực và cập nhật trên hệ thống dữ liệu. Mỗi thông tin được làm sạch hôm nay sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý lâu dài”.

Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cư trú, nhất là đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú và các hành vi bị xử phạt theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác khai báo, chủ động phối hợp của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú ngay từ cơ sở.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính khoa học, tuyệt đối chính xác, không để xảy ra sai sót trong dữ liệu; đồng thời, kết hợp hài hòa giữa kiểm tra và vận động quần chúng để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, tạo tiền đề vững chắc cho công tác bảo đảm ANTT và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.