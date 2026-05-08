Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Ngày 6-5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; đặc biệt Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân: "Phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thiện việc đo đạc, thống kê, số hoá, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác".

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và các địa phương nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt là Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2025 đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó có trên 24 triệu thửa đất và nhà ở đã đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy, khối lượng công việc cần triển khai rất lớn. Cụ thể, khối lượng dữ liệu cần cập nhật bổ sung để đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống" hiện còn khoảng 38,4 triệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục làm sạch, trong đó có khoảng 20 triệu thửa đất cần đối khớp, xác thực lại chủ sử dụng đất. Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 - 8 triệu ha; lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Chỉ thị 05/CT-TTg đã nêu rất cụ thể, đầy đủ tất cả các nhiệm vụ mà bộ, ngành và địa phương cần triển khai về tiến độ, chất lượng dữ liệu, nguồn lực, cơ chế phối hợp và cải cách hành chính nhằm tạo nền tảng để thực hiện việc chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa quản trị đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tại các địa phương và một số bộ, ngành được giao nhiệm vụ cho đến nay so với tiến độ đề ra chưa đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu "không lùi thời gian triển khai", từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể.

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6-2026. Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III/2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV/2026.

Về cải cách hành chính liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng yêu cầu các dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành cơ sở dữ liệu mà phải khai thác hiệu quả, tránh tình trạng người dân phải cung cấp đi cung cấp lại nhiều loại giấy tờ dù dữ liệu đã có trên hệ thống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành sau này. Những địa phương đã có cơ sở dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào khai thác, phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.