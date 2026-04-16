Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm để gỡ thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 16-4, tại TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: Qua hơn 8 năm triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nghề cá.

Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNfishbase), hệ thống giám sát tàu cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản… được kết nối, chia sẻ thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Tính đến ngày 14-4-2026, cả nước có 80.350 tàu cá từ 6 m trở lên đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu VNfishbase, tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn là hơn 76.700 tàu cá.

Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, hiện đã công bố mở 86 cảng cá đủ điều kiện hoạt động, chỉ định 72 cảng cá đủ điều kiện cho tàu cá vùng khơi cập cảng và 51 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt trước đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban châu Âu. Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh đó, công tác thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng để ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm khai thác IUU. Tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ năm 2017 đến nay giảm đáng kể so với các năm trước.

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là rà soát những khuyến nghị của EC sau khi tiến hành kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan rà soát lại toàn diện hệ thống pháp luật, quy trình quản lý liên quan đến khai thác thủy sản, từ kiểm soát đội tàu, truy xuất nguồn gốc đến nhập khẩu nguyên liệu.

Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và xử phạt vi phạm. Xem xét thành lập các tổ liên ngành tại cảng cá với sự tham gia của biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản để tăng cường giám sát thực tế.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện để trình ban hành ngay nghị định thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, theo hướng tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe. Đây là yêu cầu trực tiếp từ phía EC, nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng biên phòng phải kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ khi xuất bến, kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn vi phạm từ gốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hành động đến cùng nhằm xây dựng nghề cá minh bạch, bền vững, tạo chuyển biến rõ rệt trước đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban châu Âu (EC).