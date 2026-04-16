Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm để gỡ thẻ vàng IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 16-4, tại TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: Qua hơn 8 năm triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nghề cá.

Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNfishbase), hệ thống giám sát tàu cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản… được kết nối, chia sẻ thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Tính đến ngày 14-4-2026, cả nước có 80.350 tàu cá từ 6 m trở lên đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu VNfishbase, tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn là hơn 76.700 tàu cá.

Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, hiện đã công bố mở 86 cảng cá đủ điều kiện hoạt động, chỉ định 72 cảng cá đủ điều kiện cho tàu cá vùng khơi cập cảng và 51 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt trước đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban châu Âu. Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh đó, công tác thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng để ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm khai thác IUU. Tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ năm 2017 đến nay giảm đáng kể so với các năm trước.

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là rà soát những khuyến nghị của EC sau khi tiến hành kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan rà soát lại toàn diện hệ thống pháp luật, quy trình quản lý liên quan đến khai thác thủy sản, từ kiểm soát đội tàu, truy xuất nguồn gốc đến nhập khẩu nguyên liệu.

Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và xử phạt vi phạm. Xem xét thành lập các tổ liên ngành tại cảng cá với sự tham gia của biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản để tăng cường giám sát thực tế.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện để trình ban hành ngay nghị định thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, theo hướng tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe. Đây là yêu cầu trực tiếp từ phía EC, nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng biên phòng phải kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ khi xuất bến, kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn vi phạm từ gốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hành động đến cùng nhằm xây dựng nghề cá minh bạch, bền vững, tạo chuyển biến rõ rệt trước đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban châu Âu (EC).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Toàn lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản

(GLO)- Dự kiến vào nửa đầu tháng 3, Ðoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5 về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Có thể bạn quan tâm

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Thời sự

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Cần tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế, nguồn lực

Thời sự

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

