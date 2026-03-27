Gia Lai là điểm sáng toàn quốc trong chuyển đổi nghề cho ngư dân

(GLO)- Chiều 27-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, cả nước đã hoàn thành cập nhật 100% tàu cá (80.333 tàu) vào cơ sở dữ liệu Vnfishbase; có 52.872 tàu tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT, giám sát hơn 140.000 tấn thủy sản qua cảng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm soát 75.310 lượt tàu rời cảng, 66.747 lượt tàu cập cảng; đồng thời, cấp 2.470 giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu, đảm bảo minh bạch chuỗi khai thác.

Cùng thời gian, cả nước ghi nhận 20.027 vụ vi phạm liên quan đến VMS; trong đó đã xử phạt 4.978 vụ, chiếm 24,86%, còn lại chủ yếu là các hồ sơ đã khép hoặc đang xác minh.

Trong đó, Gia Lai tiếp tục là một trong những điểm sáng trong thực hiện các khuyến nghị của EC. Theo báo cáo, toàn tỉnh đã phát hiện 953 vụ vi phạm VMS, đã xử phạt 514 vụ, 439 vụ khép hồ sơ; tỷ lệ xử lý đạt 100%, không còn hồ sơ tồn đọng.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quản lý chặt chẽ 5.768 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% được đăng ký, cập nhật dữ liệu; 100% tàu đủ điều kiện được cấp phép khai thác. Công tác kiểm soát tàu cá xuất-nhập bến, giám sát sản lượng qua cảng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đáng chú ý, Gia Lai là một trong những địa phương sớm ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân, góp phần giảm áp lực khai thác và hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.

Gia Lai là một trong những địa phương sớm ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Mặc dù công tác chống khai thác IUU đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là tình trạng vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) và công tác thực thi pháp luật ở một số địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến tháng 4-2026, các bộ, ngành và địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Trong đó, khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nhất là xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 38 theo hướng tăng mức xử phạt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tháo thiết bị VMS, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát đội tàu, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến; thực hiện nghiêm việc đánh dấu tàu cá theo quy định; đảm bảo 100% tàu cá được giám sát hành trình và cập nhật dữ liệu đầy đủ, đồng bộ trên các hệ thống quản lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát chặt chẽ từ khai thác, bốc dỡ tại cảng đến chế biến và xuất khẩu; kiên quyết không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa hồ sơ đối với sản phẩm khai thác bất hợp pháp.

Các lực lượng chức năng cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, đặc biệt là các hành vi môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.