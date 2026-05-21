Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, xung quanh vấn đề này.

* Thưa ông, thời gian qua Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện đợt cao điểm chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

- Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026, Chi cục QLTT tỉnh đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 415/KH-QLTT ngày 8-5-2026 nhằm triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang, phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng mang thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh hoạt động kiểm tra theo phương thức truyền thống tại các chợ, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh, trong đợt cao điểm này, Chi cục đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các nền tảng số đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trực tuyến, đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh các hành vi buôn bán hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đội QLTT sẽ tập trung kiểm tra đối với các website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, hoạt động livestream bán hàng và các nền tảng số khác có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả triển khai, Chi cục tiếp tục tổ chức Tuần cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại và các tuyến phố du lịch có hoạt động thương mại sôi động. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh thương mại, du lịch của tỉnh đối với người dân và du khách.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại một cửa hàng giày dép tại phường An Khê. Ảnh: ĐVCC

* Qua thực tế kiểm tra, cơ quan QLTT nhận thấy những loại hàng hóa nào có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

- Qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng quản lý thị trường nhận thấy một số nhóm hàng hóa có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như giày dép, quần áo thời trang, túi xách, kính mắt, trang sức, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại… Các nhãn hiệu nổi tiếng thường bị giả mạo gồm Nike, Adidas, Gucci, Hermès, YSL, New Balance, Honda, Yamaha, Chanel, Lacoste… Đây là các nhãn hiệu có uy tín, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nên thường bị các đối tượng lợi dụng để sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm trục lợi bất chính. Riêng trong đợt triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, Chi cục đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ và chuyển 2 vụ đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh xem xét xử lý theo quy định. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 138,25 triệu đồng; trị giá tang vật vi phạm gần 3,5 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT tiêu hủy hàng hoá vi phạm. Ảnh: Hải Yến

* Ông có khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng và các hộ kinh doanh nhằm chung tay ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng?

- Đối với người tiêu dùng, chúng tôi khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội; nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; kiểm tra kỹ thông tin nhãn hàng hóa, tem chống giả, hóa đơn chứng từ và không nên mua các sản phẩm có giá rẻ bất thường. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ về hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, Chi cục QLTT tỉnh đề nghị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, sự đồng hành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, DN có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Xin cảm ơn ông!