Tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh về thủ tục thuế và tài chính

(GLO)- Dù được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nhưng các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải thực hiện nhiều thủ tục mới liên quan đến thuế và tài chính từ hoạt động kinh doanh.

Hiện Thuế tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các ngân hàng thương mại tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng đúng các quy định.

Chuẩn hóa sổ sách, minh bạch dòng tiền

Theo Thuế tỉnh, hiện toàn tỉnh có khoảng 47.000 hộ kinh doanh (HKD) dưới ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Để được thụ hưởng chính sách này, HKD buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế.

Đồng thời, phải thực hiện ghi chép sổ sách kế toán bằng cách sử dụng cuốn sổ ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số S1a-HKD; phải thông báo doanh thu phát sinh thực tế với cơ quan thuế 1 lần/năm, thời hạn chậm nhất đến ngày 31-1 của năm tiếp theo.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam để được hướng dẫn các quy định mới. Ảnh: T.S

Trường hợp HKD ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm phải thông báo doanh thu cho cơ quan thuế 2 lần, trong đó, lần 1 thông báo doanh thu phát sinh đến ngày 30-6, chậm nhất đến ngày 31-7; lần 2 thông báo doanh thu thực tế phát sinh 6 tháng cuối năm, chậm nhất đến ngày 31-1 của năm tiếp theo.

Nếu ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất ngày 31-1 của năm tiếp theo. Đây là căn cứ quan trọng để HKD chứng minh doanh thu khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và để đối chiếu dữ liệu của cơ quan thuế.

Nếu doanh thu vượt quá ngưỡng 500 triệu đồng/năm mà không kê khai, thông báo đúng quy định, HKD sẽ đối mặt với việc truy thu và phạt thuế.

Cùng với việc chuẩn hóa sổ sách kế toán, HKD còn phải thực hiện đúng Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31-8-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1-3-2026, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HKD phải được mở và sử dụng đúng với tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời hạn thông báo số tài khoản chuẩn hóa này cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20-4-2026 và phải thông báo lại khi có thay đổi nhằm minh bạch dòng tiền.

Điều này đồng nghĩa với việc chủ hộ không thể tiếp tục dùng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch kinh doanh như trước. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi và sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Giúp hộ kinh doanh áp dụng đúng quy định

Không để người nộp thuế lúng túng trước những quy định mới, các đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, hướng dẫn HKD áp dụng tốt các quy định.

Đơn vị tiên phong là Thuế cơ sở 1 đã tổ chức 5 điểm hỗ trợ HKD tại UBND phường Quy Nhơn, UBND phường Quy Nhơn Nam và tại trụ sở đơn vị trên đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông).

Điểm khác biệt của mô hình này là sự góp mặt trực tiếp của đội ngũ công chức thuế và nhân viên tín dụng đến từ các ngân hàng: BIDV Bình Định, VietinBank Bình Định, TPBank và VPBank Bình Định để tư vấn, hướng dẫn chuyên sâu.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 1 - cho biết: Chúng tôi định vị những nội dung cần hỗ trợ và áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc”, phấn đấu đến ngày 20-4, tất cả 5.886 HKD tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế được tiếp cận thông tin và chấp hành đúng các quy định mới.

Nhân viên tín dụng BIDV Bình Định hướng dẫn hộ kinh doanh cơ chế mở và tích hợp cặp tài khoản chủ hộ và tài khoản hộ kinh doanh trên cùng ứng dụng SmartBanking. Ảnh: T.S

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của công chức thuế và nhân viên ngân hàng, nhiều HKD, trong đó có chị Nguyễn Thị Mỹ Yến - chủ HKD dịch vụ ăn uống trên đường Võ Liệu (phường Quy Nhơn Nam) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh; mở và tích hợp tài khoản ngân hàng vào ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile trên thiết bị di động miễn phí.

Ngoài ra, chị còn được cơ quan thuế cấp sổ và hướng dẫn cách ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, thời điểm thông báo doanh thu cho cơ quan thuế… theo quy định.

“Việc ngành thuế phối hợp với ngân hàng hỗ trợ thực hiện các thủ tục miễn phí tại một điểm cố định như vậy rất thuận lợi cho HKD. Với sự đồng hành của các đơn vị, chắc chắn tôi sẽ thực hiện tốt quy định của Nhà nước” - chị Yến chia sẻ.

Thường xuyên đôn đốc nhân viên tín dụng hỗ trợ HKD, ông Văn Minh Hoàng - Phó Giám đốc BIDV Bình Định - cho biết: Ngân hàng đã hỗ trợ, hướng dẫn cho 754 HKD cơ chế mở và tích hợp cặp tài khoản chủ hộ và tài khoản HKD trên cùng 1 ứng dụng SmartBanking duy nhất, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian, cho phép khách hàng tách bạch dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính cá nhân. Cùng với đó, ngân hàng tư vấn, hướng dẫn HKD tiếp cận nhiều gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn.

Ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh - khẳng định: Hiện 11/11 thuế cơ sở đang tích cực phối hợp với ngân hàng để phổ biến, hướng dẫn các HKD áp dụng tốt quy định mới. Qua đó, góp phần giúp HKD hình thành thói quen quản lý tài chính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động trong môi trường kinh doanh hiện đại.