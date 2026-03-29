Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nhiều quy định mới

Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 5-3-2026) quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế và không chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống/năm không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân.

Công chức Thuế cơ sở 1 phổ biến và tư vấn chuyên sâu cho hộ, cá nhân kinh doanh về các quy định của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP. Ảnh: T.Sỹ

Tuy nhiên, để đảm bảo tính tự giác và kiểm soát, các hộ này vẫn phải thực hiện ghi sổ doanh thu, thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử và báo cáo doanh thu phát sinh trong năm. Đối với nhóm hộ, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thuộc đối tượng chịu 2 khoản thuế nói trên và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân với doanh thu.

Nghị định số 68/2026/NĐ-CP cũng có nhiều quy định mới về thời điểm xác định doanh thu, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân; sử dụng hóa đơn điện tử; công khai tài khoản ngân hàng và ví điện tử để minh bạch hóa dòng tiền. Đồng thời quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thay và khấu trừ thuế...

Nhiều hộ kinh doanh đã cập nhật, nắm bắt thông tin nói trên với nhiều tâm trạng khác nhau. Chị Nguyễn Thị Tô - chủ cơ sở Tâm Thư (phường Quy Nhơn Nam) chuyên phân phối mặt hàng sơn nước và các loại thực phẩm - cho biết: Có nhiều thời điểm cơ sở chúng tôi mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân không có hóa đơn và nhận hàng qua các phương tiện vận tải, sau đó tôi tự lập và tự ký vào bảng kê khai hàng hóa mua vào. Ngoài ra, cơ sở cũng thường thu gom, kiểm kê hàng hóa và xuất hóa đơn ngay cho khách hàng, nhưng hôm sau mới giao hàng cho khách. Liệu cách làm này có phù hợp với quy định mới?

Tương tự, chị Phạm Vũ Hồng Nhi - kế toán Phòng khám đa khoa Hương Sơn (phường Quy Nhơn Nam) quan tâm đến quy định lập sổ để xác định và ghi nhận giá trị hàng tồn kho, lập bảng kê thuế quý I năm 2026.

“Theo quy định mới thì hộ kinh doanh phải xác định và kê khai hàng hóa tồn kho, nhưng có nhiều thời điểm cơ sở mua và xuất luôn sản phẩm hàng hóa cho các bộ phận trong đơn vị sử dụng ngay, không lưu trữ kho. Trong trường hợp này, chúng tôi có cần phải lập sổ kê khai ghi nhận hàng tồn kho hay không?” - chị Nhi thắc mắc.

Thực tế nói trên phần nào cho thấy, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh vẫn còn lúng túng trước những quy định mới và cần sự hỗ trợ từ cơ quan thuế.

Tích cực tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh

Nắm bắt những bỡ ngỡ, lúng túng mà các hộ, cá nhân kinh doanh có thể gặp phải, Thuế tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định mới.

Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi việc tiếp nhận, xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị của hộ, cá nhân kinh doanh tại các thuế cơ sở. Ảnh: T.Sỹ

Đơn vị tiên phong là Thuế cơ sở 1 đã chủ động tổ chức phổ biến, tư vấn chuyên sâu cho hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP. Trong 2 ngày 13 và 14-3, đơn vị này đã tổ chức hội nghị tập huấn đợt 1 triển khai chính sách thuế và quy định mới về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với 1.666 hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, sử dụng hóa đơn điện tử. Qua đó, cơ quan thuế đã tư vấn, hướng dẫn và trả lời, giải đáp nhiều vấn đề mà hộ, cá nhân kinh doanh quan tâm.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 1 - cho biết: Từ ngày 17 đến 21-3, chúng tôi tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn đợt 2 để triển khai chính sách thuế và quy định mới cho 2.634 hộ, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống/năm, chúng tôi gửi thông báo và hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ghi sổ doanh thu và thời hạn nộp thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026.

Theo Thuế tỉnh, trong tháng 3 này, toàn ngành tập trung phổ biến và tư vấn, hướng dẫn cho hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP. Thuế tỉnh cũng đã thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của 11 Thuế cơ sở trực thuộc trên trang thông tin điện tử của đơn vị để tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính cho hộ, cá nhân kinh doanh tổ chức ngày 19-3, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh - nhấn mạnh: Chúng tôi định vị những nội dung cần hỗ trợ theo từng nhóm, phấn đấu 100% hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin và chấp hành đúng các quy định mới.