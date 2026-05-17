Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện năm 2026 từ 0-1.110 đồng/kWh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnam+, Thư viện Pháp luật)

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14-5-2026.

Theo đó, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0-1.110 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT); trong đó, mức giá tối đa được xác định là 1.110 đồng/kWh.

Nhà máy thủy điện Lai Châu. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và các đơn vị phát điện sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

