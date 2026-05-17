Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện năm 2026 từ 0-1.110 đồng/kWh

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14-5-2026.

Theo đó, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0-1.110 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT); trong đó, mức giá tối đa được xác định là 1.110 đồng/kWh.

Nhà máy thủy điện Lai Châu. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và các đơn vị phát điện sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.