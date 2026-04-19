Gia Lai có 2 nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

(GLO)- Theo Quyết định số 637/QĐ-TTg ngày 7-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 2 nhà máy thuộc danh mục các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Hai nhà máy nằm trong danh mục gồm: Nhà máy thủy điện Ia Ly (công suất 720 MW) và Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng (công suất 360 MW) thuộc lưu vực sông Sê San.

Đập tràn Nhà máy thủy điện Ia Ly. Ảnh: Nhất Quang

Để khai thác hiệu quả các công trình này, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp quản lý, theo dõi hoạt động của các nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty Thủy điện Ia Ly là chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện; cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong mùa cạn, cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương lưu lượng xả nước về hạ du để chủ động trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Trong mùa lũ cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn trước khi xả lũ hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng - chống thiên tai.

Truyền tải Điện Gia Lai phối hợp, hỗ trợ Công ty Thủy điện Ia Ly trong công tác vận hành các nhà máy thủy điện Ia Ly và Ia Ly mở rộng.

Được biết, cả nước có 9 nhà máy thủy điện thuộc Danh mục các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu gồm: Thủy điện Sơn La (công suất 2.400 MW), Thủy điện Hòa Bình (công suất 1.920 MW), Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200 MW), Thủy điện Tuyên Quang (công suất 342 MW), Thủy điện Ia Ly (công suất 720 MW), Thủy điện Trị An (công suất 400 MW), Thủy điện Hòa Bình mở rộng (công suất 480 MW), Thủy điện Ia Ly mở rộng (công suất 360 MW), Thủy điện Trị An mở rộng (công suất 200 MW).