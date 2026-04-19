Gia Lai có 2 nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

VŨ THẢO
(GLO)- Theo Quyết định số 637/QĐ-TTg ngày 7-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 2 nhà máy thuộc danh mục các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Hai nhà máy nằm trong danh mục gồm: Nhà máy thủy điện Ia Ly (công suất 720 MW) và Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng (công suất 360 MW) thuộc lưu vực sông Sê San.

Đập tràn Nhà máy thủy điện Ia Ly. Ảnh: Nhất Quang

Để khai thác hiệu quả các công trình này, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp quản lý, theo dõi hoạt động của các nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty Thủy điện Ia Ly là chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện; cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong mùa cạn, cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương lưu lượng xả nước về hạ du để chủ động trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Trong mùa lũ cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn trước khi xả lũ hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng - chống thiên tai.

Truyền tải Điện Gia Lai phối hợp, hỗ trợ Công ty Thủy điện Ia Ly trong công tác vận hành các nhà máy thủy điện Ia Ly và Ia Ly mở rộng.

Được biết, cả nước có 9 nhà máy thủy điện thuộc Danh mục các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu gồm: Thủy điện Sơn La (công suất 2.400 MW), Thủy điện Hòa Bình (công suất 1.920 MW), Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200 MW), Thủy điện Tuyên Quang (công suất 342 MW), Thủy điện Ia Ly (công suất 720 MW), Thủy điện Trị An (công suất 400 MW), Thủy điện Hòa Bình mở rộng (công suất 480 MW), Thủy điện Ia Ly mở rộng (công suất 360 MW), Thủy điện Trị An mở rộng (công suất 200 MW).

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Công ty yêu cầu từ ngày 5- 3, các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

null