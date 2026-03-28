Hùng Nhơn - De Heus tiên phong “bắt nhịp” làn sóng đầu tư 33 tỷ USD vào Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-3, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, chính thức hòa nhịp vào dòng vốn đầu tư 33 tỷ USD của tỉnh.

Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa khu vực Tây Nguyên trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu trong giai đoạn 2026 - 2036.

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Dấu ấn doanh nghiệp tiên phong

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai năm 2026 được xem là sự kiện trọng điểm, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong thu hút đầu tư. Với những cải cách hành chính đột phá, đặc biệt là thời gian cấp phép rút ngắn còn 38 ngày, Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, liên doanh De Heus - Hùng Nhơn đã nhận Biên Bản ghi nhớ đầu tư cho dự án trị giá 2.800 tỷ đồng, khẳng định cam kết mở rộng quy mô đầu tư và phát triển lâu dài tại địa phương.

Đại diện De Heus - Hùng Nhơn, ông Johan van den Ban - Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho biết đầu tháng 3 vừa qua, De Heus đã hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care tại châu Á. Đây là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam, đồng thời giúp De Heus tăng cường năng lực về công nghệ, nhân sự và quản trị, qua đó cung cấp các giải pháp toàn diện, hiệu quả và bền vững hơn cho người chăn nuôi.

“Trong chiến lược phát triển đó, De Heus và Hùng Nhơn đặc biệt coi trọng khu vực Tây Nguyên, và Gia Lai là địa bàn có ý nghĩa chiến lược. Với lợi thế về quỹ đất, điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu và định hướng phát triển rõ ràng của tỉnh, chúng tôi tin rằng Gia Lai có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi công nghệ cao gắn với chế biến và kinh tế tuần hoàn” - ông Johan van den Ban chia sẻ.

Ông Johan van den Ban - Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á phát biểu tại sự kiện.

Cùng tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai năm 2026, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn đã chia sẻ thêm thông tin, liên doanh De Heus và Hùng Nhơn đã triển khai tổng cộng 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên, với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong thời gian tới, hai tập đoàn dự kiến mở rộng thêm gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư toàn giai đoạn 2026-2036 lên 18.300 tỷ đồng.

Theo ông Hùng, toàn bộ hệ thống vận hành được thiết kế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải chăn nuôi được xử lý thông qua hệ thống Biogas công nghệ cao và ủ compost, chuyển hóa thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

“Dự án cũng đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, hướng tới mục tiêu cung cấp khoảng 30% nhu cầu điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng mô hình chăn nuôi xanh”-ông Hùng khẳng định.

Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược

Trước đó, ngày 11-3 vừa qua, báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trong buổi làm việc tại dự án DHN Gia Lai, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 2-2026, sớm hơn 10 tháng so với tiến độ cam kết.

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai, sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư nghiêm túc, lâu dài của liên doanh tại Gia Lai.

Ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cùng ông Trần Bá Dương-Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, ông Trương Gia Bình-Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại sự kiện.

Theo ông Johan van den Ban, trên cơ sở thành công của dự án DHN Gia Lai, De Heus và Hùng Nhơn xác định Gia Lai là địa bàn chiến lược trong lộ trình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên giai đoạn 2026-2036, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 106 triệu USD, tương đương 2.800 tỷ đồng, hướng tới xây dựng dự án nông nghiệp quy mô lớn hàng đầu Tây Nguyên, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.

Các dự án đang được nghiên cứu triển khai trong thời gian tới bao gồm: hệ thống kho chứa và trung chuyển nguyên liệu, nhà máy thức ăn chăn nuôi, các trang trại gà và heo giống công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu ngô thông qua hợp tác với các hợp tác xã địa phương.

Các dự án này không chỉ giúp chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, gia tăng giá trị xuất khẩu và cải thiện thu nhập cho người dân.