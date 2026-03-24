Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà - TTC Energy: Bắt tay phát triển điện mặt trời

(GLO)- Ngày 23-3-2026, tại TP.HCM, Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus Việt Nam, Bel Gà Việt Nam và TTC Energy chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện mặt trời.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp năng lượng sạch vào mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch trong nông nghiệp

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi dự án điện mặt trời áp mái trên hệ thống trang trại và nhà máy thuộc chuỗi liên kết De Heus - Bel Gà - Hùng Nhơn. Dự án được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, tận dụng tối đa diện tích mái hiện hữu để sản xuất điện sạch phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất.

Mô hình này giúp doanh nghiệp tự chủ năng lượng, tối ưu chi phí và giảm phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, đây là giải pháp then chốt để vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn ESG khắt khe, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết đây là bước đi chiến lược trong hành trình nông nghiệp bền vững của tập đoàn. Mô hình chăn nuôi hiện đại, khép kín của Hùng Nhơn đã được hiện thực hóa qua chuỗi dự án DHN tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên.

Tính đến nay, De Heus và Hùng Nhơn đã triển khai 15 dự án tại hai địa điểm trên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh là địa bàn trọng điểm với 12 dự án (tổng đầu tư 10.000 tỷ đồng), đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn.

“Việc tích hợp điện mặt trời vào chuỗi dự án DHN không chỉ tối ưu chi phí vận hành mà còn giảm phát thải, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Thông qua hợp tác với TTC Energy, De Heus và Bel Gà, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhân rộng mô hình này, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp xanh và bền vững”, ông Vũ Mạnh Hùng khẳng định.

Về phía TTC Energy, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch TTC Energy, cho biết dự án có công suất ban đầu 12,5 MWp, định hướng mở rộng lên 50 MWp trong tương lai. Dự kiến trong năm 2026, hệ thống sẽ cung cấp khoảng 18.500 MWh điện mỗi năm, giúp cắt giảm khoảng 18.000 tấn CO₂/năm và tiết kiệm chi phí điện năng lên đến hàng trăm tỷ đồng cho chuỗi liên kết.

Hướng tới phát triển bền vững dài hạn

Dựa trên nền tảng hợp tác bền chặt, các bên sẽ từng bước triển khai các dự án cụ thể, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực liên quan để tối ưu hóa nguồn lực.

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á - chia sẻ: “De Heus luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững thông qua tối ưu tài nguyên và giảm phát thải. Việc tích hợp điện mặt trời cùng các đối tác là minh chứng cụ thể cho cam kết này, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam”.

Đồng quan điểm, ông Ben Cliteur - Tổng Giám đốc Bel Gà Việt Nam và châu Á - nhận định: “Điện mặt trời giúp Bel Gà giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Chúng tôi tin rằng mô hình này sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng chuỗi sản xuất gia cầm hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Việt Nam”.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, hệ thống vận hành và giải pháp năng lượng sẽ tạo nên các mô hình sản xuất xanh tiêu biểu, thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế.

Liên kết thế mạnh - Tối ưu chuỗi giá trị

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp hàng đầu tạo nên chuỗi giá trị khép kín với các vai trò chuyên biệt:

Tập đoàn Hùng Nhơn: Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, sở hữu hệ thống trang trại quy mô với khát vọng nâng tầm nông sản Việt đạt chuẩn quốc tế.

De Heus: Tập đoàn toàn cầu với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi. Tại Việt Nam, De Heus cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, đầu tư con giống và liên kết chuỗi giá trị nhằm thúc đẩy chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi.

Bel Gà: Doanh nghiệp chuyên sản xuất con giống gia cầm chất lượng cao dựa trên công nghệ ấp nở hiện đại và tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế.

TTC Energy: Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cung cấp các giải pháp điện mặt trời quy mô lớn cho doanh nghiệp và các khu công nghiệp toàn quốc.

Sự hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài của ngành nông nghiệp Việt Nam.