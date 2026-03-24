BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao thưởng “Tiết kiệm mùa vàng - Bội thu tài lộc” cho 28 khách hàng

(GLO)- Ngày 24-3, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Gia Lai, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đã tổ chức trao thưởng chương trình “Tiết kiệm mùa vàng - Bội thu tài lộc”.

Chương trình “Tiết kiệm mùa vàng - Bội thu tài lộc” được BIDV triển khai từ ngày 10-10-2025 đến ngày 31-1-2026. Kết thúc chương trình, tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai có 28 khách hàng may mắn trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao thưởng cho khách hàng Nguyễn Thị Vân trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đã chúc mừng và trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng. Trong đó, khách hàng Nguyễn Thị Vân (xã Ia O) đã may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Chi nhánh cũng đã trao thưởng cho 2 khách hàng trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng/giải; 5 khách hàng trúng giải nhì trị giá 2 triệu đồng/giải; 20 khách hàng trúng giải ba trị giá 1 triệu đồng/giải.