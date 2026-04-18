Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 16-4, Thuế cơ sở 4 (trực thuộc Thuế tỉnh Gia Lai) và UBND phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Tham dự hội nghị tuyên truyền có đại diện của hơn 200 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Nhiều vướng mắc của các hộ kinh doanh ở Hoài Nhơn Bắc được cán bộ của Thuế cơ sở 4 trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 14-4, Thuế cơ sở 4 và UBND phường Hoài Nhơn Tây phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn trong quản lý thuế cho hơn 300 hộ kinh doanh.

Tại các hội nghị, cán bộ của Thuế cơ sở 4 đã tuyên truyền các vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý thuế, tập trung vào các nội dung: hướng dẫn khai thuế, ghi chép sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử, quy trình lập và nộp tờ khai thuế trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính…

Đại diện các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây đã thảo luận, nêu ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhiều vướng mắc được cán bộ của Thuế cơ sở 4 trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.

Cán bộ của Thuế cơ sở 4 tuyên truyền các vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý thuế. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động thiết thực, giúp các hộ kinh doanh nắm bắt rõ hơn các quy định của pháp luật về thuế, từ đó nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế, tạo thuận lợi trong quá trình quản lý thuế ở cơ sở.