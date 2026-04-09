Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Dự lễ khai mạc về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu bên trái, thứ 5 từ trái sang) dự khai mạc kết nối giao thương B2B tại VITM 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Phiên kết nối giao thương B2B chính là nơi những cái bắt tay chiến lược được thực hiện, những bản hợp đồng được ký kết và những hành trình du lịch mới được khởi nguồn.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam hy vọng không gian này sẽ là cầu nối hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.

Đã có hơn 350 người mua trong nước và quốc tế, trong đó có gần 150 lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành đến từ các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), CIS, Đông Nam Á, Ấn Độ, Tây Á... cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không đã có mặt tại phiên kết nối giao thương B2B.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam khi lập kỷ lục về đón, phục vụ số lượng khách du lịch quốc tế trên 21,2 triệu, tăng hơn 20% so với năm 2024 và cao nhất từ trước tới nay, phục vụ trên 135 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (40 tỷ USD).

Tham gia kết nối giao thương B2B, tỉnh Gia Lai kỳ vọng đây không chỉ là một hoạt động chuyên ngành, mà còn là không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng cho sự phát triển của du lịch tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp du lịch.

Đông đảo du khách tham gia lễ khai mạc kết nối giao thương B2B tại VITM 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Được biết, năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 35.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, đưa du lịch Gia Lai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 10-12% vào GRDP của tỉnh; xác lập vị thế là một trong những tâm điểm du lịch mới của khu vực Đông Nam Á.