Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Sự chủ động của ngành công thương, đặc biệt là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai, đã góp phần đưa nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước, mở ra cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Kết nối thị trường

Những năm gần đây, thông qua nhiều hình thức quảng bá đa dạng, các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Theo ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương, các chương trình hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương trong và ngoài nước đã trở thành cầu nối hiệu quả đưa những sản phẩm thế mạnh của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, mật ong và nhiều sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng.

Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, ngành công thương đã tham gia 14 hội chợ, triển lãm và chương trình kết nối cung cầu trong nước; tổ chức 2 đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Lào và Campuchia; tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và nhiều hoạt động kết nối giao thương khác.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm tại các hội chợ do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức. Ảnh: H.Y

Đáng chú ý, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã tích cực phối hợp với các hệ thống phân phối hiện đại để đưa sản phẩm địa phương vào các siêu thị, trung tâm thương mại.

Nhiều mặt hàng như cà phê, mật ong, hồ tiêu, trái cây chế biến, sản phẩm OCOP đã có mặt tại các điểm bán của Co.opmart Pleiku, GO! Pleiku, WinMart, Co.opmart Quy Nhơn, GO! Quy Nhơn, Co.opmart An Nhơn, GO! An Nhơn và nhiều cửa hàng tiện ích.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng tổ marketing siêu thị Co.opmart Quy Nhơn - chia sẻ: “Siêu thị vẫn tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các chương trình hằng tuần, trưng bày sản phẩm và kết nối cung cầu, DN địa phương có điều kiện tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng”.

Bà Trần Thị Hoàng Anh - Giám đốc HTX Mật ong Phương Di Bee (xã Gào) cho biết: “Việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đã giúp đơn vị mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm nhiều đối tác mới. Không ít khách hàng ngoài tỉnh biết đến sản phẩm thông qua các hội chợ và duy trì đặt hàng lâu dài”.

Kết quả này cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ đơn thuần là quảng bá sản phẩm mà còn góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, tạo động lực cho doanh nghiệp, HTX nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mở rộng không gian quảng bá

Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng không gian quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, nhiều doanh nghiệp, HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Postmart, Voso; đồng thời tham gia các chương trình livestream quảng bá sản phẩm và đào tạo kỹ năng kinh doanh số.

Các loại nông sản của tỉnh chế biến bán tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: H.Y

Nhờ tận dụng hiệu quả nền tảng số, nhiều sản phẩm địa phương đã tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước với chi phí thấp hơn so với các hình thức quảng bá cũ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phúc - chủ cơ sở bánh ít Hoàng Đông (xã Bình An) cho hay: “Sau khi được hỗ trợ quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, lượng khách hàng của cơ sở tăng đáng kể. Có thời điểm chỉ sau một buổi livestream, cơ sở nhận được hàng trăm đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước”.

Không chỉ có vậy, ngành công thương còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Alibaba, Amazon nhằm mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Bước đi quan trọng này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bên cạnh chuyển đổi số, tỉnh cũng đang triển khai nhiều mô hình quảng bá mới nhằm đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.

Đặc biệt, mô hình cửa hàng lưu động với thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian quảng bá linh hoạt, giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sản phẩm cũng sẽ được bố trí tại khách sạn từ 4 sao trở lên, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Dương Minh Đức, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Qua đó, từng bước đưa nông sản, sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.