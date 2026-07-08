Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Điểm trưng bày được bố trí bên trong Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa với các kệ hàng được sắp xếp hiện đại, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Các mặt hàng được giới thiệu tại đây khá đa dạng, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, thuộc nhóm hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tuy Hòa, Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tham quan Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam được hình thành tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa). Ảnh: Anh Khang

Ngoài điểm trưng bày được hình thành trong năm nay, từ năm 2020 đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện xây dựng 4 Điểm bán hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột, Siêu thị Co.opmart Cư M’gar, Siêu thị Co.opmart Buôn Hồ…

Mỗi điểm trưng bày được thiết kế khoảng 50 m2, giới thiệu gần 500 sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong nước; chủ yếu là nhóm mặt hàng nhu yếu phẩm và các loại hàng nông sản trái cây như: cam, bưởi, sầu riêng, bơ, chuối, thanh long, táo, lê, các nhóm mặt hàng rau, củ quả…

Ngoài việc được hỗ trợ về trang trí, trưng bày, các điểm bán còn được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cách trưng bày hàng hóa tiện ích, phân theo từng loại hàng, nhóm hàng; từ đó giúp cửa hàng bài trí khoa học, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn.

Việc hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần đưa các sản phẩm Việt có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ cho các doanh nghiệp trong nước.

Các nhóm hàng được trưng bày trên kệ hàng là hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Khang

Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, uy tín, chất lượng; đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tiếp cận và lựa chọn sản phẩm Việt Nam; từ đó, xây dựng niềm tin và hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân trong tỉnh.

Theo nhận định của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, sau khi triển khai công tác tuyên truyền về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, quy mô, diện mạo của các cửa hàng đã có nhiều thay đổi; hàng hóa được sắp xếp, trưng bày đảm bảo đúng tính chất, chủng loại và có tính thẩm mỹ cao; thu hút lượng lớn khách đến tham quan, mua sắm.