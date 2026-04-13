Gia Lai: Nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(GLO)- Chiều 12-4, tại phường Diên Hồng, chương trình đào tạo “Quản trị kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai” đã bế mạc.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Đồng trao đổi, hướng dẫn chuyên đề marketing và bán hàng. Ảnh: Minh Chí

Chương trình do Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Sơn tổ chức.

Diễn ra từ 10 đến 12-4, chương trình đào tạo thu hút hơn 80 học viên là cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp trong tỉnh. Nội dung trung vào 2 chuyên đề chính là quản trị nhân lực trong bối cảnh nhiều biến động (BANI) và marketing, bán hàng. Tiến sĩ Nguyễn Thành Đồng - chuyên gia tư vấn của Bộ Tài chính về quản trị doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy.

Học viên tham gia thảo luận nhóm. Ảnh: Minh Chí

Trong suốt khóa học, học viên không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn tham gia thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp. Một số công cụ như 9 Box Grid, SWOT, BCG cùng tư duy thiết kế hướng tới khách hàng giúp học viên có thêm phương pháp tiếp cận bài bản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Học viên tham quan, tìm hiểu sản phẩm OCOP trưng bày bên lề khóa đào tạo. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh nội dung đào tạo, chương trình còn bố trí không gian trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương như tinh dầu, cà phê, khô bò, sản phẩm thảo dược…, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng và kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp.