Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP

OCOP Giá cả thị trường Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp

Phường Hoài Nhơn Bắc ra mắt “Không gian livestream số cộng đồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-4, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) ra mắt “Không gian livestream số cộng đồng” nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của hội viên, đoàn viên và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

hoai-nhon-bac-livetream.jpg
Các hộ kinh doanh được hướng dẫn kỹ năng livestream sản phẩm trên môi trường mạng. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các đơn vị được hướng dẫn kỹ năng livestream, xây dựng nội dung quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường mạng.

Vào 19 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cô Bốn Miền Trung; Cơ sở Nước mắm Bà Lượng (khu phố Tân Thành 2); Cơ sở Bánh hồng Minh Đức (khu phố Tân Thành 1); hộ kinh doanh Dầu Bến Đá (khu phố Bình Đê); hộ kinh doanh Lý Văn Khánh (khu phố Gia An Đông); hộ kinh doanh Võ Văn Lê (khu phố Gia An) và hộ kinh doanh Yến Hương (khu phố Hy Văn) đã trực tiếp tham gia mô hình và phiên livestream bán hàng.

Mô hình “Không gian livestream số cộng đồng” được xây dựng nhằm tạo kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua nền tảng số, giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc ra mắt mô hình cũng là bước đi cụ thể trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Đánh giá bài viết

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

OCOP

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

OCOP

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

Kinh tế

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

OCOP

(GLO)-  Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.

null