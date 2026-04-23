Phường Hoài Nhơn Bắc ra mắt “Không gian livestream số cộng đồng”

(GLO)- Chiều 22-4, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) ra mắt “Không gian livestream số cộng đồng” nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của hội viên, đoàn viên và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các hộ kinh doanh được hướng dẫn kỹ năng livestream sản phẩm trên môi trường mạng.

Tại chương trình, các đơn vị được hướng dẫn kỹ năng livestream, xây dựng nội dung quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường mạng.

Vào 19 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cô Bốn Miền Trung; Cơ sở Nước mắm Bà Lượng (khu phố Tân Thành 2); Cơ sở Bánh hồng Minh Đức (khu phố Tân Thành 1); hộ kinh doanh Dầu Bến Đá (khu phố Bình Đê); hộ kinh doanh Lý Văn Khánh (khu phố Gia An Đông); hộ kinh doanh Võ Văn Lê (khu phố Gia An) và hộ kinh doanh Yến Hương (khu phố Hy Văn) đã trực tiếp tham gia mô hình và phiên livestream bán hàng.

Mô hình “Không gian livestream số cộng đồng” được xây dựng nhằm tạo kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua nền tảng số, giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc ra mắt mô hình cũng là bước đi cụ thể trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.