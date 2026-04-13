Trao bằng khen cho Công ty Điện lực Gia Lai trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Ngày 9-4, tại Công ty Điện lực Gia Lai, Công an tỉnh tổ chức lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai Thái Minh Châu; cùng cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho Công ty Điện lực Gia Lai. Ảnh: Hải Yến

Tại Công ty Điện lực Gia Lai, thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và an toàn hệ thống điện. Nhiều năm liền, Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Giai đoạn 2023-2025, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai.

Ông Thái Minh Châu khẳng định, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, địa bàn rộng, có thời điểm công suất đạt khoảng 16 triệu kW…, đơn vị đã chủ động các phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong bảo vệ an ninh hệ thống điện.

Ghi nhận kết quả đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Công ty Điện lực Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Giám đốc Công ty Thái Minh Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Cự Vinh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Công ty Điện lực Gia Lai trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh hệ thống điện, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.