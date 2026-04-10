Gia Lai có 2 đơn vị đạt giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã và 4 sản phẩm đạt giải Mai An Tiêm

(GLO)- Tối 10-4, tại TP. Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam sẽ tổ chức trao giải Ngôi sao HTX và giải Mai An Tiêm năm 2026. Theo đó, năm nay, tỉnh Gia Lai có 2 đơn vị đạt giải thưởng Ngôi sao HTX và 4 sản phẩm đạt giải Mai An Tiêm.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026); Tháng hành động vì HTX năm 2026 và Ngày HTX Việt Nam (11-4).

Sản phẩm Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) đạt Giải Mai An Tiêm năm 2026. Ảnh: Vũ Thảo

Giải thưởng Ngôi sao HTX và giải Mai An Tiêm là những hạng mục cao quý nhằm ghi nhận các HTX, Liên hiệp HTX có thành tích xuất sắc, giúp nhận diện thương hiệu và nâng cao hình ảnh kinh tế tập thể trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong tổng số 100 HTX đạt giải Ngôi sao HTX và giải Mai An Tiêm năm 2026, tỉnh Gia Lai ghi dấu ấn với nhiều HTX và sản phẩm được xướng tên, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp và kinh tế địa phương.

Ở hạng mục Ngôi sao HTX, Gia Lai có 2 đơn vị được vinh danh gồm: HTX Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê); HTX sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc).

Đây là những HTX tiêu biểu, có mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên.

Ở hạng mục sản phẩm tiêu biểu và trao giải Mai An Tiêm năm 2026, tỉnh Gia Lai có 4 sản phẩm được trao giải, gồm: Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang); Dầu dừa tinh khiết của HTX Nông nghiệp Ngọc An (phường Hoài Nhơn); Gạo hữu cơ của HTX Nông nghiệp Ân Tín (xã Vạn Đức); Mật ong Phương Di của HTX Mật ong Phương Di Bee (xã Gào).

Các sản phẩm này đều mang đặc trưng riêng của vùng đất Gia Lai, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường.

Việc nhiều HTX và sản phẩm của Gia Lai được vinh danh ở cấp quốc gia không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, mà còn cho thấy hướng đi đúng trong phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng chuỗi giá trị bền vững, từng bước đưa sản phẩm địa phương bước ra thị trường lớn.