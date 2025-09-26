Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng: Xứng đáng với giải thưởng “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Nhờ không ngừng tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh, năm 2024, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc) vinh dự vào top 100 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc, đạt giải thưởng “Ngôi sao hợp tác xã”.

Đột phá trong sản xuất, kinh doanh

Năm 2016, HTX nông nghiệp Phước Hưng được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ xây dựng mô hình “Cánh đồng lớn” tại xã Phước Hưng (nay là xã Tuy Phước Bắc) với diện tích 100 ha/425 hộ tham gia nhằm khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Thực hiện mô hình, HTX nông nghiệp Phước Hưng tiến hành phá bờ thửa, mở rộng diện tích canh tác tại 2 thôn Lương Lộc và Tân Hội.

Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng xây dựng vùng sản xuất khảo nghiệm các giống lúa mới, từng bước cho ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để nâng cao hiệu quả, giá trị trên thị trường. Ảnh: C.L

Ông Trần Tăng Long-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp Phước Hưng-cho biết: Để nông dân yên tâm thực hiện “Cánh đồng lớn”, đơn vị làm cầu nối ký kết hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed thực hiện sản xuất và tiêu thụ lúa giống. Ngoài ra, HTX tổ chức tập huấn quy trình sản xuất đến tận thôn, xóm và phối hợp với cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed hướng dẫn nông dân gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Những hộ dân tham gia mô hình được HTX nông nghiệp Phước Hưng cho mượn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo giá gốc và cuối vụ thanh toán nhưng không tính lãi. Sản phẩm sau khi thu hoạch đạt tiêu chuẩn được Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed thu mua 100% với giá cao hơn giá thóc thường từ 1.500 đồng/kg - 1.700 đồng/kg.

“Hiện đơn vị duy trì diện tích liên kết sản xuất bình quân 250 ha/năm, sản lượng thu mua bình quân gần 1.000 tấn/năm; doanh thu hằng năm trên 9 tỷ đồng, giá trị gia tăng đem lại cho thành viên khoảng 1,5 tỷ đồng/năm”-ông Trần Tăng Long cho hay.

Ông Nguyễn Văn Phú (ở thôn Tân Hội) chia sẻ: “Sản xuất theo hướng liên kết có nhiều cái lợi như giống, phân bón, thuốc BVTV đều được DN, HTX cho mượn. Khi lúa chín, HTX chủ động đưa máy đến thu hoạch. Tôi chỉ theo dõi và chốt số lượng để làm cơ sở tính tiền”.

Để phù hợp với cơ chế mới, HTX nông nghiệp Phước Hưng luôn năng động tìm đối tác, làm cầu nối, gắn kết thành viên với các DN chuyên sản xuất, kinh doanh lúa giống quy mô lớn trong nước. Qua đó, ký kết hợp đồng với các DN và sản xuất thành công nhiều giống lúa chất lượng cao như BC15, TBR-89, ADI28, BDR88, ST25… trên cánh đồng mẫu lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên HTX và người dân địa phương.

Vụ Đông Xuân 2013 - 2014, HTX nông nghiệp Phước Hưng tiên phong thực hiện dịch vụ cuốn rơm rạ bằng phương tiện cơ giới, góp phần nâng cao giá trị phụ phẩm từ cây lúa. Ảnh: C.L

Đặc biệt, năm 2023, HTX nông nghiệp Phước Hưng đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng nhà máy sấy lúa ứng dụng công nghệ cao với công suất 30 tấn/mẻ nhằm tăng khả năng thu mua, dự trữ lúa giống, lúa thương phẩm. Lúa giống và nông sản sau khi sấy tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định, tỷ lệ gãy hạt thấp, tỷ lệ nảy mầm cao. Ngoài ra, rút ngắn thời gian làm khô, không phụ thuộc vào thời tiết nên giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch và giảm 1/4 chi phí lao động so với phơi nắng thủ công.

Hướng tới nông nghiệp hữu cơ

HTX nông nghiệp Phước Hưng thuê 4 ha đất công ích xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến gạo công nghệ mới. Từ đây, HTX hình thành thương hiệu “Gạo quê Phước Hưng” theo chuỗi giá trị OCOP, từng bước đưa ra thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích.

Đến nay, HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao; xây dựng website bán hàng và giới thiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. HTX đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo quê Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định” và được công nhận OCOP 3 sao.

“Để cải thiện chất lượng sản phẩm “Gạo quê Phước Hưng”, HTX đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền đóng gói sản phẩm, máy đánh bóng; thiết kế in ấn bao bì, mẫu mã mới, giúp sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường” - bà Phan Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ HTX nông nghiệp Phước Hưng - cho hay.

Sản phẩm “Gạo quê Phước Hưng” được trưng bày tại điểm giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm OCOP. Ảnh: C.L

Bên cạnh đó, HTX nông nghiệp Phước Hưng đã và đang tập trung cải tạo, nâng cấp bờ vùng, san lấp mặt bằng, tạo độ đồng đều trên bề mặt diện tích canh tác vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao. Từ đó, đưa phương tiện cơ giới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm giảm chi phí đầu tư.

Ngoài ra, HTX còn xây dựng vùng sản xuất khảo nghiệm các giống lúa mới, thí điểm, trình diễn ứng dụng các mô hình KHKT tiên tiến trong nông nghiệp. Từng bước cho ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để nâng cao hiệu quả, giá trị trên thị trường.

Đặc biệt, từ vụ Đông Xuân 2020 - 2021, HTX nông nghiệp Phước Hưng bắt đầu sử dụng thiết bị bay (drone) phun thuốc BVTV cho diện tích liên kết sản xuất lúa giống. “Mô hình cánh đồng lớn rất phù hợp trong việc sử dụng drone nhờ đồng ruộng liên vùng, liên thửa, giảm được số lần phun thuốc BVTV. HTX cũng chỉ sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, dùng thuốc nằm trong danh mục cho phép lưu thông trên thị trường để góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân và nâng cao chất lượng hạt gạo”, ông Trần Tăng Long thông tin.

Theo ông Nguyễn Hùng Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, HTX nông nghiệp Phước Hưng là tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vừa tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên. HTX đã làm tốt vai trò cầu nối với DN, kêu gọi liên kết 4 nhà, mở rộng dịch vụ mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng doanh thu và góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới.