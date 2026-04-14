Định hình chính sách, thúc đẩy thương mại điện tử

(GLO)- Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch mạnh sang không gian số, thương mại điện tử không còn là xu hướng mà đã trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Tại Gia Lai, Sở Công Thương đang tập trung định hình chính sách, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP thích ứng với thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hoàn thiện thể chế, mở rộng không gian số

Thực tiễn cho thấy, để thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) theo hướng bền vững, các doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng nhiều yêu cầu mới, từ hoàn thiện chính sách thuế trong môi trường số, áp dụng hóa đơn điện tử, đến phát triển TMĐT xuyên biên giới. Đặc biệt, các tiêu chí về logistics xanh và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đang trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh.

Và đây cũng chính là những điểm nghẽn lớn. Nhiều DN, nhất là DN nhỏ và vừa, vẫn gặp khó trong việc tiếp cận cơ chế, chính sách phù hợp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tháo gỡ rào cản, tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch và lành mạnh của thị trường.

Hội nghị cấp vùng về định hướng chính sách và phát triển thương mại điện tử chia sẻ nhiều giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp. Ảnh: H.Y

Ở góc nhìn DN, bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) - nhận định: “TMĐT đã mở ra cơ hội lớn cho nông sản chế biến sâu của công ty như sầu riêng sấy thăng hoa hay bột chuối xanh tiếp cận các thị trường mới. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trên các nền tảng số ngày càng gay gắt”.

Bà Thu cho biết, các chương trình hỗ trợ như livestream, kết nối giao thương mang lại hiệu quả rõ rệt. DN mong muốn những hoạt động này được tổ chức thường xuyên hơn, nhất là hỗ trợ xuất khẩu. Đồng thời, các sàn giao dịch cần có chính sách riêng để nâng đỡ nông sản vùng, giúp sản phẩm Việt tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Không chỉ riêng lĩnh vực nông sản chế biến, nhiều DN trong ngành thực phẩm cũng đang xem TMĐT là cánh cửa để tiếp cận thị trường. Ông Phan Tấn Châu - nhân viên kinh doanh Công ty CP Chế biến thực phẩm Kaizen (phường An Nhơn) - cho hay: “DN có thể sản xuất ra sản phẩm tốt, nhưng để người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và lựa chọn thì phải có sự hỗ trợ của TMĐT. Các nền tảng như fanpage, TikTok, YouTube hay Facebook đang trở thành công cụ không thể thiếu”.

Những ý kiến từ thực tiễn cho thấy, TMĐT không còn là lựa chọn thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với DN. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả kênh phân phối này, cần sự đồng hành từ chính sách, hạ tầng số đến các chương trình hỗ trợ thiết thực, lâu dài.

Hướng tới thương mại điện tử xanh

Không chỉ hướng tới tăng trưởng doanh thu, TMĐT đang chuyển mạnh sang “xanh hóa” - yêu cầu tất yếu trong bối cảnh phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Các tiêu chí như bao bì thân thiện môi trường, tối ưu vận hành, giảm phát thải trong vận chuyển… dần trở thành thước đo mới về năng lực cạnh tranh của DN.

Cuối tháng 3 vừa qua, Sở Công Thương tổ chức hội nghị cấp vùng về định hướng chính sách và phát triển TMĐT, tại đây đại diện các nền tảng quốc tế đã chia sẻ nhiều giải pháp hỗ trợ DN địa phương tiếp cận thị trường toàn cầu.

Bà Trương Hoài Thương - Trưởng Phòng Kinh doanh OSB - Alibaba - cho biết: “DN có thể tiếp cận các gói giải pháp xuất khẩu trọn gói thông qua nền tảng số, từ đào tạo, chăm sóc khách hàng đến vận hành gian hàng. Chúng tôi tổ chức các buổi hướng dẫn định kỳ, đồng hành cùng DN trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Việc giao hàng toàn cầu hiện đã thuận lợi hơn nhờ hệ sinh thái logistics đồng bộ”.

Các sàn thương mại điện tử lớn, các doanh nghiệp chuyển đổi số ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: H.Y

Cùng với đó, yếu tố logistics, đặc biệt là logistics xanh đang trở thành mắt xích quan trọng quyết định thành công của TMĐT xuyên biên giới. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Phòng TMĐT, Công ty CP Logistics Vinalink - phân tích: Nếu không kiểm soát tốt chi phí và thời gian vận chuyển, DN sẽ khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nơi trải nghiệm khách hàng được đặt lên hàng đầu.

Một điểm đáng chú ý là ngay tại hội nghị, nhiều DN và HTX trong tỉnh đã tiến hành ký kết hợp tác với các nền tảng TMĐT và đối tác công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng kênh phân phối, từng bước đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt ra khỏi phạm vi truyền thống.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho rằng TMĐT đang bước sang giai đoạn phát triển mới, không chỉ dừng ở việc bán hàng mà hướng đến phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi DN tối ưu hóa logistics, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và xây dựng chuỗi cung ứng xanh khi tham gia thị trường quốc tế.