Sôi động thị trường giải nhiệt mùa nắng nóng

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng mặt hàng giải nhiệt tăng mạnh. Từ trái cây, nước ép đến các loại kem, chè, thức uống lạnh đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng đáng kể.

Tại chợ Lớn mới (phường Quy Nhơn), các sạp hàng trái cây luôn tấp nập khách ra vào. Bà Trịnh Thị Bình - tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Lớn mới - cho biết: “Khoảng 2 tuần nay, lượng khách mua trái cây tăng rõ rệt. Mỗi ngày, tôi nhập thêm từ 20 - 30% lượng hàng so với trước nhưng vẫn bán hết sớm. Dưa hấu, dưa lưới, cam, chanh, quýt là những mặt hàng được khách hỏi mua nhiều nhất”.

Khách hàng lựa chọn các loại trái cây tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: B.N

Không chỉ trái cây tươi, các quầy nước ép, sinh tố và nước mía cũng đông khách từ sáng đến tối. Nhiều cơ sở phải tăng nhân lực để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Mười - chủ quán giải khát tại xã Tuy Phước - chia sẻ: “Những ngày qua, lượng khách tăng gần gấp đôi so với bình thường. Nhiều thời điểm, khách phải chờ vì quán làm không kịp”.

Bên cạnh đồ uống truyền thống, thị trường kem các loại cũng bước vào mùa cao điểm. Tại nhiều tuyến đường, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa và điểm bán đồ ăn vặt, các tủ kem được bổ sung thêm nhiều sản phẩm mới để phục vụ khách hàng.

Chị Phạm Bích Lộc - chủ quán giải khát Garden House (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Năm nay, quán nhập thêm nhiều dòng kem que, kem hộp và kem ly. Thời tiết càng nóng thì kem càng bán chạy. Trung bình mỗi ngày, quán tiêu thụ từ 150 - 200 cây kem, tăng gần gấp đôi so với những tháng trước. Khách hàng chủ yếu là thanh thiếu niên và các gia đình đưa con em đi chơi”.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng còn kết hợp bán các món kem trái cây, kem dừa, kem sữa chua và các loại chè lạnh nhằm đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, chương trình “Lễ hội mùa hè - Sales nhiệt thả ga” được triển khai từ nay đến hết ngày 10-6, giảm giá cho hàng loạt sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát và bổ sung năng lượng mùa hè như nước suối, nước bù khoáng, rau câu, thạch, kem… Cùng lúc, loạt sản phẩm tiện lợi như nước giải khát, kem cũng giảm giá đến 50%.

Cùng với đó, hệ thống siêu thị WinMart đang tổ chức chương trình khuyến mãi “Vui hè sảng khoái giải nhiệt cực đã”.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ marketing (Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn) thông tin: “Việc đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi đối với nhóm hàng thực phẩm, đồ uống và sản phẩm giải nhiệt đã giúp sức mua tại hệ thống siêu thị tăng gần 50% trong hai tuần qua. Các chương trình ưu đãi không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong mùa nắng nóng mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hệ thống thời gian tới”.