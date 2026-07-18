Giá hồ tiêu hôm nay 18/7: Thị trường đi ngang

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 18/7/2026 ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm, dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường.

Sau phiên giảm trên diện rộng, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 18/7 tạm thời chững lại. Giá tiêu xô tại cả 5 khu vực khảo sát đều không thay đổi so với ngày trước đó.

Hình minh họa

Tính bình quân theo bảng giá, hồ tiêu trong nước đang ở mức khoảng 138.400 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng thấp nhất với 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 18/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 0 Đắk Lắk 140.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 0

Giá hồ tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg, chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau ở mức 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ giá 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Vì sao giá hồ tiêu đi ngang sau phiên giảm?

Việc giá tiêu không biến động sau một phiên giảm có thể được xem là trạng thái cân bằng ngắn hạn của thị trường. Bên bán chưa tạo thêm áp lực cung lớn, trong khi bên mua cũng chưa nâng giá thu mua.

Một số yếu tố thường ảnh hưởng đến trạng thái đi ngang gồm:

Thương lái và doanh nghiệp thận trọng sau khi giá vừa điều chỉnh.

Người trồng tiêu cân nhắc thời điểm bán khi giá vẫn ở vùng cao.

Nhu cầu gom hàng chưa tạo ra biến động rõ rệt.

Thị trường chờ thêm tín hiệu từ đơn hàng xuất khẩu và tỷ giá.

Giá đi ngang không đồng nghĩa xu hướng giảm đã kết thúc. Thị trường cần thêm một số phiên giao dịch để xác định liệu vùng giá hiện tại có được giữ vững hay không.

Đắk Nông tiếp tục giữ mức cao nhất

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ giá 140.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đắk Lắk cũng duy trì mốc 140.000 đồng/kg.

Việc hai vùng Tây Nguyên tiếp tục đứng trên mốc 140.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng thu mua tại đây vẫn cao hơn các khu vực còn lại. Đây cũng là hai địa bàn được thị trường chú ý do có hoạt động sản xuất và giao dịch hồ tiêu lớn.

Trong khi đó, mức giá tại Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp hơn Đắk Nông (Lâm Đồng) khoảng 3.500 đồng/kg. Chênh lệch này có thể liên quan đến nhu cầu thu mua, chất lượng hàng, chi phí vận chuyển và điều kiện giao dịch tại từng khu vực.

Giá tiêu Ấn Độ không thay đổi

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg có sự khác nhau tùy từng loại sản phẩm.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 202.098 Gram/lít 68.400 0 193.607 UNGARBLED 69.400 0 196.437

GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 202.098 đồng/kg. UNGARBLED được quy đổi ở mức 196.437 đồng/kg, trong khi Gram/lít đạt 193.607 đồng/kg.

Giá gốc tính bằng Rupee không thay đổi, nhưng giá quy đổi sang tiền Việt có thể dịch chuyển theo tỷ giá. Vì vậy, mức VNĐ/kg trong bảng quốc tế chủ yếu mang tính tham khảo, không phải giá thu mua thực tế tại Việt Nam.

Giá quốc tế đi ngang ảnh hưởng thế nào tới thị trường trong nước?

Giá hồ tiêu quốc tế là một tín hiệu tham khảo quan trọng, nhưng không quyết định hoàn toàn mức thu mua trong nước từng ngày.

Giá tiêu Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi:

Nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp và thương lái.

Lượng hàng được người dân đưa ra thị trường.

Chất lượng, độ ẩm và tỷ lệ tạp chất.

Tiến độ thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Chi phí vận chuyển, lưu kho và tỷ giá.

Do đó, việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang chưa đủ để khẳng định giá trong nước sẽ tiếp tục ổn định trong những phiên tới.

Người trồng tiêu cần lưu ý điều gì?

Thị trường đang giữ mức 137.000 - 140.500 đồng/kg sau phiên giảm. Người trồng tiêu còn hàng nên tham khảo giá tại nhiều điểm thu mua trước khi quyết định giao dịch.

Một số yếu tố cần kiểm tra gồm:

Giá thực tế tại đại lý trong khu vực.

Độ khô và chất lượng hạt tiêu.

Tỷ lệ tạp chất trong lô hàng.

Chi phí vận chuyển và thời điểm giao hàng.

Nhu cầu dòng tiền của gia đình hoặc cơ sở sản xuất.

Bảng giá công bố là mức tham khảo. Giá giao dịch thực tế có thể cao hoặc thấp hơn tùy chất lượng, số lượng hàng và thỏa thuận giữa người bán với bên mua.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là vùng giá cần theo dõi. Nếu lực mua duy trì, thị trường có thể giữ được mặt bằng hiện tại.

Ngược lại, nếu lượng hàng bán ra tăng trong khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện, giá có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 18/7/2026 đi ngang tại toàn bộ vùng khảo sát, dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) ở mức thấp nhất.